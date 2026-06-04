Повлачи се храна за свиње, пронађена опасна бактерија

Аутор:АТВ
Коментари:0
Са тржишта Хрватске хитно се повлачи производ намијењен исхрани свиња након што је лабораторијском контролом утврђено присуство бактерија из рода Салмонела.
Како је саопштио Државни инспекторат, ријеч је о допунској смјеши за храну свиња у тову: УНИ СУПЕР-С 35 одсто, паковање 10 кг.
Повлачење се односи на:
ЛОТ број: 11.04.2026.
Рок трајања: 4 мјесеца од датума производње
"Повлачење производа: Допунска смјеша за храну свиња у тову УНИ СУПЕР-С 35 одсто, 10 кг. Државни инспекторат обавјештава потрошаче о повлачењу производа допунске смјеше за храну свиња у тову УНИ СУПЕР-С 35 одсто 10 kg, ЛОТ број 11.04.2026., са роком трајања 4 мјесеца од датума производње, због детекције бактерија из рода Salmonella spp.", наводи се у обавјештењу.
Инспекторат истиче да производ није у складу са прописима о безбједности хране за животиње, односно са Уредбом о безбједности хране за животиње (СЛ 102/2016) и Прилогом III Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о безбједности хране за животиње (СЛ 60/2020), преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
Хроника
1 ч1
Кошарка
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Најновије
Тренутно на програму