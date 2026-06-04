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Повлачи се храна за свиње, пронађена опасна бактерија

Аутор:

АТВ
04.06.2026 17:28

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Повлачи се храна за свиње, пронађена опасна бактерија
Фото: АТВ

Са тржишта Хрватске хитно се повлачи производ намијењен исхрани свиња након што је лабораторијском контролом утврђено присуство бактерија из рода Салмонела.

Како је саопштио Државни инспекторат, ријеч је о допунској смјеши за храну свиња у тову: УНИ СУПЕР-С 35 одсто, паковање 10 кг.

Повлачење се односи на:

ЛОТ број: 11.04.2026.

Рок трајања: 4 мјесеца од датума производње

"Повлачење производа: Допунска смјеша за храну свиња у тову УНИ СУПЕР-С 35 одсто, 10 кг. Државни инспекторат обавјештава потрошаче о повлачењу производа допунске смјеше за храну свиња у тову УНИ СУПЕР-С 35 одсто 10 kg, ЛОТ број 11.04.2026., са роком трајања 4 мјесеца од датума производње, због детекције бактерија из рода Salmonella spp.", наводи се у обавјештењу.

Инспекторат истиче да производ није у складу са прописима о безбједности хране за животиње, односно са Уредбом о безбједности хране за животиње (СЛ 102/2016) и Прилогом III Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о безбједности хране за животиње (СЛ 60/2020), преноси Информер.

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Тагови :

Храна

свиње

Повлачење са тржишта

тржиште

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