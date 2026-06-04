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"Одлична сарадња Српске и Русије упркос лажним наративима Сарајева"

04.06.2026 12:18

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"Одлична сарадња Српске и Русије упркос лажним наративима Сарајева"
Фото: RTRS

У Санкт Петербургу одржан је састанак предсједавајућих Комисије за трговину и економску сарадњу БиХ и Руске Федерације Антона Шалајева и Сташе Кошарца, којој је присуствовао и предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- Сарадња је одлична упркос појединцима из Сарајева који желе да лажно представе да БиХ уводи санкције Русији. Посебна захвалност иде Милораду Додику на успостављању добрих односа са Републиком Српском - нагласио је Антон Шалајев.

Шалајев је захвалио Додику, који је са предсједником Српске Синишом Караном присуствовао обиљежавању 81 године од побједе над фашизмом, 9. маја у Москви.

- Високо цијеним став руководства Републике Српске које заговара сарадњу са Русијом. Против смо оних који желе да направе лажну слику - истакао је Шалајев.

- Спремни смо за отворени дијалог и са БиХ и са ентитетима, са свима који су заинтересовани за искрен, отворен и узајамно користан дијалог - поручио је Шалајев.

Шалајев је најавио да ће се прво заседање ове комисијеодржати у јулу у Бањалуци.

Кошарац је истакао да се предано радило како би конституисали регионалну Комисију.

- Све што смо радили била је политика предсједника Додика и његов захтвјев је био да радимо предано на добрим односима са Руском федерацијом на нивоу БиХ. У Федерацији БиХ политика је у потпуности антируска и то могу отворено рећи - истакао је Кошарац.

Подсјећамо, делегација Српске допутовала је јуче у Санкт Петербург, гдје ће присуствовати на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, који се ове године одржава под слоганом "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности".

У делегацији Српске налазе се предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Немања Ковачевић. Раду Форума присуствоваће и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.

Овогодишњи Међународни економски форум у Санкт Петербургу траје до 6. јуна.

Пленарна сједница, као централни догађај окупљања на којем се очекује обраћање предсједника Руске Федерације Владимира Путина, на програму је сутра.

(РТРС)

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Тагови :

Милорад Додик

Русија

Сташа Кошарац

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