"Одлична сарадња Српске и Русије упркос лажним наративима Сарајева"

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У Санкт Петербургу одржан је састанак предсједавајућих Комисије за трговину и економску сарадњу БиХ и Руске Федерације Антона Шалајева и Сташе Кошарца, којој је присуствовао и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- Сарадња је одлична упркос појединцима из Сарајева који желе да лажно представе да БиХ уводи санкције Русији. Посебна захвалност иде Милораду Додику на успостављању добрих односа са Републиком Српском - нагласио је Антон Шалајев.
Шалајев је захвалио Додику, који је са предсједником Српске Синишом Караном присуствовао обиљежавању 81 године од побједе над фашизмом, 9. маја у Москви.
- Високо цијеним став руководства Републике Српске које заговара сарадњу са Русијом. Против смо оних који желе да направе лажну слику - истакао је Шалајев.
- Спремни смо за отворени дијалог и са БиХ и са ентитетима, са свима који су заинтересовани за искрен, отворен и узајамно користан дијалог - поручио је Шалајев.
Шалајев је најавио да ће се прво заседање ове комисијеодржати у јулу у Бањалуци.
Кошарац је истакао да се предано радило како би конституисали регионалну Комисију.
- Све што смо радили била је политика предсједника Додика и његов захтвјев је био да радимо предано на добрим односима са Руском федерацијом на нивоу БиХ. У Федерацији БиХ политика је у потпуности антируска и то могу отворено рећи - истакао је Кошарац.
Подсјећамо, делегација Српске допутовала је јуче у Санкт Петербург, гдје ће присуствовати на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, који се ове године одржава под слоганом "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности".
У делегацији Српске налазе се предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Немања Ковачевић. Раду Форума присуствоваће и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.
Овогодишњи Међународни економски форум у Санкт Петербургу траје до 6. јуна.
Пленарна сједница, као централни догађај окупљања на којем се очекује обраћање предсједника Руске Федерације Владимира Путина, на програму је сутра.
(РТРС)
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