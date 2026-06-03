Макрон их "рекламирао", а они банкротирали: Пропала чувена француска фирма

Аутор:АТВ
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Француска компанија „Далоз“, произвођач плавих стакала за наочаре које је почетком године носио француски предсједник Емануел Макрон на Свјетском економском форуму у Давосу, завршила је у поступку судске ликвидације, а 29 радника могло би да остане без посла.
Компанија је доспјела у финансијске проблеме упркос великој медијској пажњи коју је привукла након што се Макрон у јануару појавио са наочарима у стилу филма „Топ Ган“, са плавим рефлексивним стаклима. Француски предсједник носио их је десетак дана како би заштитио очи након инфекције, а фотографије су обишле свјетске медије, преноси ТФ1.
Модел наочара „Авиатор Сун“ који је носио Макрон производи фирма „Русиј“, продаје се по цијени од 659 евра и привукао је велику пажњу јавности. У компанији „Далоз“ су тада отворено поздравили неочекивану глобалну промоцију, очекујући да би могла да подстакне продају, али то није зауставило финансијски пад.
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Француски регистри предузећа и базе пословних података и даље воде фирму „Далоз“ као активну правну особу, али са ознаком „liquidation judiciaire“ (судска ликвидација у току), што је уобичајено док траје поступак гашења и продаје имовине. Компанија је од јануара 2024. године била у поступку „redressement judiciaire“ (судски надзор над реструктурирањем), али план опоравка није успио да стабилизује пословање нити да обезбиједи наставак производње.
Фирму „Далоз“ основао је 1957. године Кристијан Далоз, а компанија је постала позната по производњи висококвалитетних стакала за наочаре за сунце.
Њен оснивач сматра се једним од пионира примене поликарбоната у оптичкој индустрији.
Последњих година компанија је покушала да се позиционира у сегменту премијум производа и да део производње врати у Европу, али таква стратегија није успела да заустави погоршање пословних резултата, преноси Блиц.
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