Тужилаштво Црне Горе затражило максималну затворску казну за Звицера

Аутор:АТВ
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Специјално државно тужилаштво Црне Горе предложило је данас Вишем суду у Подгорици да одбјеглог шефа криминалне кавачке групе Радоја Звицера осуди на максималних 40 година затвора због тешког убиства Милана Љепоје у београдском насељу Ритопек.
Износећи завршне ријечи, специјални тужилац Зоран Вучинић затражио је да суд одбјеглог Которанина осуди на 15 година затвора за стварање криминалне организације у којој се налазе суспендовани полицајци Петар Лазовић и Љубо Миловић.
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"За свако кривично дјело шверц дроге, које је извршио Звицер, предлажем да га осудите на по 10 година затвора, колико предлажем и за прање новца које му се, такође, ставља на терет. За недозвољено држање оружја и експлозивних материја за Звицера предлажем затворску казну од осам година", додао је он.
За суспендованог службеника Агенције за националну безбједност Петра Лазовића, тужилац је суду предложио да га осуди на осам година затворске казне због чланства у Звицеровој криминалној групи.
"Предлажем да га на по 15 година затвора осудите за свако кривично дјело шверц дроге које је извршио, за кријумчарење цигарета осам година, колико га треба осудити и за злоупотребу службеног положаја. За недозвољено држање оружја за Лазовића предлажем двогодишњу затворску казну", рекао је Вучинић.
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Осмогодишње казне затвора затражио је и за остале оптужене за припадништво криминалној групи одбјеглог Звицера – Љуба Миловића, Милана Вујотића, Радоја Живковића, Радована Пантовића, браћу Радована и Петра Мујовића, Душка Рогановића, Никшу Перовића и Николу Спасојевића.
Вучинић је суду предложио да на осам година затвора Миловића осуди због оружја, а на двије године дужу казну за шверц дроге, преноси РТЦГ.
Он је и за Вујотића, Живковића, Пантовића, Радована Мујовића, Рогановића и Спасојевића предложио десетогодишњу затворску казну због шверца наркотика.
"Због недозвољеног држања оружја и експлозивних материја на по осам година затвора треба осудити Живковића и Радована Мујовића. Двогодишње затворске казне због оружја предлажем за Петра Мујовића којег треба осудити и на 10 година затвора због покушаја убиства Јована Вукотића", предложио је данас тужилац.
Осмогодишњу казну затвора због прања новца предложио је за Радована Мујовића, док је двије године дужу казну за исто кривично дјело затражио за Перовића којем се на терет ставља да је опрао најмање 926.100 евра Звицерових "прљавих пара".
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Вучинић је предложио и да се од Радована Мујовића и Перовића трајно одузме имовина за коју је, тврди, утврђено да је стечена новцем од криминалних послова.
Тврдећи да је у поступку доказано да су сви оптужени извршили кривична дјела за која се терете, Вучинић је данас поновио да се оптужница заснива на "Скај" материјалу који је за њих правно ваљан доказ.
Ново рочиште заказано је за 16. јун, када ће завршне ријечи изнијети оптужени и њихови браниоци.
(СРНА)
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