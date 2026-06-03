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Јако невријеме погодило Хрватску: Улице под водом

Аутор:

АТВ
03.06.2026 15:18

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Вода на улицама у Хрватској након снажног невремена.
Фото: DalmacijaDanas/Facebook/Screenshot

Снажно невријеме погодило је данас дијелове Хрватске, а највише кише пало је у Сплиту. За кратко вријеме створиле су се водене бујице у више дијелова града, пише Далмација данас.

До 12.30 сати на подручју Солина пало је 50 литара кише по квадратном метру, а након тога кишно невријеме захватило је Сплит и околину, због чега су бројне саобраћајнице завршиле под водом, преноси Индекс.хр.

ПУ сплитско-далматинска упозорила је да су коловози мокри и клизави те возачима савјетују да брзину и начин вожње прилагоде условима на путу.

Упозорили су и на могућу појаву одрона. Полиција је објавила да је на неколико дионица у Сплиту и Солину запримила дојаве о излијетању поклопаца шахтова те о одрону на Старој клишкој цести.

Надлежне службе су на терену и санирају посљедице невремена.

У тим дијеловима земље саобраћај се одвија отежано. На улазу у Сплит из смјера Стобреча возило се брзином до 20 километара на час, а видљивост је била изузетно лоша.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

невријеме

Киша

Поплаве

Сплит

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