Тодоровић: Слиједи идентификација тијела пронађеног у Бадовинцима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Инспектор Министарства унутрашњих послова Србије у Богатићу Петар Тодоровић изјавио је Срни да се тијело које је пронађено на обали ријеке Дрине код Бадовинца води као Н.Н. и да ће идентификацијом бити утврђено да ли је ријеч о несталом дјечаку из Републике Српске.
Тодоровић је рекао Срни да полиције Малог Зворника и Зворника сарађују у овом случају са Вишим јавним Тужилаштвом у Шапцу.
Он је навео да није директно укључен у случај, те да не зна у каквом је стању пронађени леш, нагласивши да слиједи идентификација.
Хроника
Окончана потрага за дјечаком, пронађено тијело предато МУП-у Србије ради идентификације
"Пронађено је тело. Да ли се ради о лицу са Вашег подручја, то не знамо док се не изврши идентификација", каже Тодоровић.
У кориту Дрине, на дијелу у надлежности Србије, пронађено је тијело за које се претпоставља да припада дјечаку несталом 26. маја у ријеци у близини зворничког насеља Брањево и оно је предато у надлежност МУП-а Србије ради идентификације и спровођења законом предвиђених процедура, саопштено је данас из Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Зворник.
Хроника
АТВ сазнаје: Пронађено тијело дјечака за којим се трагало осам дана
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
47 мин0
Хроника
1 ч3
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
14
31
14
25
14
19
14
14
14
00
Тренутно на програму