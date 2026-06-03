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Тодоровић: Слиједи идентификација тијела пронађеног у Бадовинцима

Аутор:

АТВ
03.06.2026 14:00

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Инспектор Министарства унутрашњих послова Србије у Богатићу Петар Тодоровић изјавио је Срни да се тијело које је пронађено на обали ријеке Дрине код Бадовинца води као Н.Н. и да ће идентификацијом бити утврђено да ли је ријеч о несталом дјечаку из Републике Српске.

Тодоровић је рекао Срни да полиције Малог Зворника и Зворника сарађују у овом случају са Вишим јавним Тужилаштвом у Шапцу.

Он је навео да није директно укључен у случај, те да не зна у каквом је стању пронађени леш, нагласивши да слиједи идентификација.

Потрага за дјечаком у Дрини

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Окончана потрага за дјечаком, пронађено тијело предато МУП-у Србије ради идентификације

"Пронађено је тело. Да ли се ради о лицу са Вашег подручја, то не знамо док се не изврши идентификација", каже Тодоровић.

У кориту Дрине, на дијелу у надлежности Србије, пронађено је тијело за које се претпоставља да припада дјечаку несталом 26. маја у ријеци у близини зворничког насеља Брањево и оно је предато у надлежност МУП-а Србије ради идентификације и спровођења законом предвиђених процедура, саопштено је данас из Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Зворник.

Потрага за дјечаком у Дрини

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АТВ сазнаје: Пронађено тијело дјечака за којим се трагало осам дана

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Тагови :

дјечак нестао у Дрини

МУП Србије

ПУ Зворник

Петар Тодоровић

Полиција

идентификација тијела

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Тодоровић: Слиједи идентификација тијела пронађеног у Бадовинцима

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