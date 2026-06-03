Окончана потрага за дјечаком, пронађено тијело предато МУП-у Србије ради идентификације

Аутор:АТВ
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У кориту Дрине, на дијелу у надлежности Србије, пронађено је тијело за које се претпоставља да припада дјечаку несталом у ријеци у близини зворничког насеља Брањево и оно је предато у надлежност Министарству унутрашњих послова Србије ради идентификације и спровођења законом предвиђених процедура, саопштено је данас из Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Зворник.
У оквиру заједничке акције јуче је, у сарадњи са припадницима граничних полиција Србије и БиХ, Тимом за спасавање на води и под водом Републичке управе цивилне заштите из Братунца, у Дрини пронађено тијело за које се претпоставља да припада несталом малољетнику, прноси Срна.
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АТВ сазнаје: Пронађено тијело дјечака за којим се трагало осам дана
Из Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице и Службе цивилне заштите града Зворника навели су да су активности потраге реализоване уз висок степен координације, професионалности и пожртвованости свих учесника, те захвалили службама и грађанима који су учествовали у потрази.
Посебну захвалност изразили су припадницима Специјалне антитерористичке јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Републичке управе цивилне заштите, Ронилачког клуба "Пантери" и Службе цивилне заштите града Бијељина.
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У потрагу за дјечаком који је нестао у Дрини ангажован и дрон
Припадници Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице и Службе цивилне заштите града Зворника били су протеклих дана ангажовани у потрази за малољетним лицем које је 26. маја нестало у Дрини у близини Брањева, наведено је у саопштењу
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