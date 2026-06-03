Logo
Large banner

Окончана потрага за дјечаком, пронађено тијело предато МУП-у Србије ради идентификације

Аутор:

АТВ
03.06.2026 12:39

Коментари:

0
Потрага за дјечаком у Дрини
Фото: РУЦЗ

У кориту Дрине, на дијелу у надлежности Србије, пронађено је тијело за које се претпоставља да припада дјечаку несталом у ријеци у близини зворничког насеља Брањево и оно је предато у надлежност Министарству унутрашњих послова Србије ради идентификације и спровођења законом предвиђених процедура, саопштено је данас из Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице Зворник.

У оквиру заједничке акције јуче је, у сарадњи са припадницима граничних полиција Србије и БиХ, Тимом за спасавање на води и под водом Републичке управе цивилне заштите из Братунца, у Дрини пронађено тијело за које се претпоставља да припада несталом малољетнику, прноси Срна.

Потрага за дјечаком у Дрини

Хроника

АТВ сазнаје: Пронађено тијело дјечака за којим се трагало осам дана

Из Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице и Службе цивилне заштите града Зворника навели су да су активности потраге реализоване уз висок степен координације, професионалности и пожртвованости свих учесника, те захвалили службама и грађанима који су учествовали у потрази.

Посебну захвалност изразили су припадницима Специјалне антитерористичке јединице Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Републичке управе цивилне заштите, Ронилачког клуба "Пантери" и Службе цивилне заштите града Бијељина.

Дрон

Хроника

У потрагу за дјечаком који је нестао у Дрини ангажован и дрон

Припадници Професионалне ватрогасно-спасилачке јединице и Службе цивилне заштите града Зворника били су протеклих дана ангажовани у потрази за малољетним лицем које је 26. маја нестало у Дрини у близини Брањева, наведено је у саопштењу

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дјечак нестао у Дрини

окончана потрага

МУП Србије

Зворник

Полиција

идентификација тијела

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Бањалучки разбојник спроведен у КПЗ

Хроника

Бањалучки разбојник спроведен у КПЗ

2 ч

0
Аутомобил на ауто-путу "9. јануар" ударио у банкину

Хроника

Аутомобил на ауто-путу "9. јануар" ударио у банкину

2 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Требињац тукао супругу, кршећи заштитне мјере

3 ч

0
копито коњ нога ветеринар

Хроника

Кобила једним ударцем усмртила ветеринара

3 ч

0

  • Најновије

14

31

Ђоковић пресјекао кинеске фактуре: ХЕ „Бистрица“ у директним преговорима уштедјела 15 милиона КМ

14

25

Потресно свједочанство Раде Цвијетић о злочину у Ледићима: "Изгубила сам десеторо најближих"

14

19

Минић: Постигнут договор са родитељима његоватељима

14

14

Акција полиције у Црној Гори, задржан авион из Београда!

14

00

Тодоровић: Слиједи идентификација тијела пронађеног у Бадовинцима

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner