Како ће изгледати предстојећи избори?

Аутор:АТВ редакција
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Грађани БиХ улазе у еру модерних изборних технологија. Бар нам тако кажу у ЦИК-у, зашто им не бисмо вјеровали!? Послије деценија чекања, најављене су иновације које ће изборни процес подићи на ниво 21. вијека. Или барем на ниво касних 90-их, ако је судити по њиховим саопштењима.
Бирач ће сада доћи на бирачко мјесто, гдје ће га дочекати савремена технологија. Прво ће електронски бити идентификован, затим ће можда нешто бити скенирано, можда ће нека лампица засвијетлити, а онда ће, као круна дигиталне трансформације, добити – папир.
"Тај гласачки листић који смо до сада стављали у кутију, стављаћемо у скенер и тиме ће се скенирати гласачки листић који ће аутоматски потврдити наш глас односно коме смо дали преференцију и то иде поново у гласачку кутију", рекао је Вехид Шехић, стручњак за изборне процесе.
Још 103 дана је остало да нас обуче, науче и припреме за дигиталне, електронске и модерне изборе. У ЦИК-у не желе да губе драгоцјено вријеме – обуке о свему осим о технологијама се увелико најављују и крећу широм БиХ. Агенција за идентификациона документа, евиденцију и размјену података БиХ заједно са ЦИК-ом БиХ треба да ради на увођењу нових технологија у изборни процес на одређеном броју бирачких мјеста. Кажу да су спремни за изборе, шта год то значило у овој технолошкој изборној збрци.
"ЦИК БиХ је у складу са Изборним законом Босне и Херцеговине, почела вишедневну обавезну едукацију предсједника и чланова општинских/градских изборних комисија у БиХ, а уз подршку Мисије ОСЦЕ-а у БиХ", наводе из ЦИК-а БиХ.
"А што се тиче избора, наши тимови вриједно раде, заједно са тимовима ЦИК БиХ и колико знам све тече у најбољем реду", рекао је Алмир Бадњевић, директор ИДДЕЕА.
А зашто нема ни ријечи о обукама о новим изборним технологијама!? Како нам, „оф д рекорд“ рекоше у ЦИК-у, чека се добављач са информацијама како би онда научили ЦИК како се ради, да онда ЦИК научи ОИК-е и ГИК-ове.
"Е сад је поента мислим начин обуке везано за нове технологије, то ЦИК треба да одреди на који начин и како, неће бити исте као што су биле до сада. Углавном ниједна ГИК није дошла до те фазе", рекла је Дијана Савић Божић, предсједник ГИК Бијељина.
А када ће се доћи до те фазе, још се не зна. Ипак, дигитализација не би требала бити компликована, увјеравају нас у ЦИК-у, уз поруку да ће све бити једноставно.
У ове изборе улазимо у будућност, бар нам тако кажу. Уводе се нове технологије. Долазите са личном, скенер вас прегледа и потврди да сте стварно живи и да нисте дошли гласати три пута. Онда добијете папир, заокружите или обојите фломастером, шта мислите да треба, или квадратић, или кружић, још у ЦИК-у не знају. И онда у складу са новим технологијама, листић ставиш под скенер. Скенер га прочита за пар секунди - посао завршен. А листић остаје за сваки случај у кутији.
Просто к'о пасуљ, нема шта. Након силних стручних анализа и прича о модернизацији, гласач ће и даље заокруживати кандидате хемијском оловком на папирном листићу. Ништа не улива повјерење у будућност као технологија која се на крају ослања на исту ствар као и прије двадесет година. Стручњаци кажу ће процес бити бржи, једноставнији и сигурнији и да би се резултати могли знати већ у 19:30 или у 20 часова.
"Значи процес почиње у 7 ујутру, затвара се у 19 часова. Тог тренутка читав систем се искључује тако да не може нико ништа накнадно било шта мијењати и ту ће се спријечити злоупотреба неискориштених бирачких листића", рекао је Вехид Шехић, стручњак за изборне процесе.
Вођени досадашњом праксом, тешко да било шта у БиХ може једноставно, па тако ни увођење нових изборних технологија. Ни политичким субјектима на мање од 4 мјесеца од избора, није баш све јасно.
"Ја још не знам како ће тачно изгледати модел гласања, технички и оперативно. Ево и ја сам гласач, долазим да гласам, не знам шта ће бити. Јер ЦИК није дала нека додатна упутства за гласање", рекла је Јелена Тривић, Народни фронт.
Аналитичари упозоравају да би ЦИК БиХ морао више пажње посветити новим изборним технологијама јер никоме није јасно како ће изгледати изборни процес у БиХ, ни ГИК-ови, ни политичари, ни гласачи.
"И даље постоји доста нејасноћа у томе како ће изгледати изборни процес, како ће функционисати нова опрема уколико се деси неки технички проблем. Већина наших грађана не зна одговор на ово питање па би ЦИК требао да се више позабави информисањем јавности и јачањем повјерења у изборни процес а не да се баве популистичким питањима која нису у њиховом домену и којим не би требало да се баве", рекла је Драгана Делић, политички аналитичар.
Тако ће БиХ направити велики корак ка дигиталном друштву. Додуше, тај корак више личи на пажљиво премјештање једне ноге напријед док друга чврсто стоји у прошлости, умотана у папир. Али важно је да се крећемо. На крају, гласачима остаје да се припреме за револуционарно искуство. Слично као и до сада, само са много више ријечи „дигитализација“ у саопштењима за јавност.
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