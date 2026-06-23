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Којић: Бошњацима смета што се Америка вратила поштовању Устава и Дејтонског споразума

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 16:26

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Милорад Којић
Фото: АТВ

САД су се садашњим односом према БиХ вратиле у стриктно поштовање Устава БиХ и Дејтонског мировног споразума, а то Бошњацима смета јер је ту настао крај њихове приче о унитаризацији БиХ, сматра посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.

- Ту је и крај њихове жеље о отимању грунта Републике Српске и стављање под оквире управо те бошњачке БиХ - рекао је Којић.

Којић је, коментаришући реаговање предсједника Наше странке Сабине Ћудић на иступ блиског сарадника америчког предсједника Рода Благојевића истакао да Ћудићева као стечајни управник своје партије броји посљедње политичке дане, јер она своју политику базира на мржњи према предсједнику СНСД-а Милораду Додику и Републици Српској.

Он каже да Ћудићева сматра да је једино подршка САД која је била ка унитаризацији БиХ и рушењу уставно-правног поретка дејтонске БиХ била исправна и уставна, наводећи да је свима јасно да је управо то рушење уставног поретка.

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- А враћање у уставне оквире и оно што Република Српска управо потенцира, а то је, стриктно поштовање изворног Дејтонског мировног споразума, свих његових анекса и наравно самог Анекса четири Устава БиХ, она очигледно сматра као рушење уставно-правног поретка, што је потпуна лаж - нагласио је он за Срну.

Он је додао да је недолично да Ћудићева и остали бошњачки политичари "држе слово" САД, истичући да је њихова политика унитарне БиХ очигледно пропала.

Предсједник Наше странке Сабина Ћудић реагујући на иступ Рода Благојевића рекла је, између осталог, да његово лобирање "директно штети угледу САД у БиХ".

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Тагови :

Милорад Којић

Дејтонски споразум

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