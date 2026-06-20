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Благојевић: Трамп, Додик и Вучић се боре за свој народ

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 10:29

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Род Благојевић
Фото: АТВ

Бивши гувернер Илиноиса Род Благојевић изјавио је да се лидери Србије, Републике Српске и САД боре за свој народ и да су стално изложени преиспитивању својих одлука, али да у политици никада не постоји идеална или савршена ситуација.

Благојевић је указао да се предсједник Србије Александар Вучић бори за људе у Србији, предсједник Милорад Додик за људе у Републици Српској, а амерички предсједник Доналд Трамп за амерички народ.

Благојевић је за "Њузмакс Балканс" оцијенио да је Трампова администрација промијенила однос према западном Балкану, посебно према Србији, коју види као партнера са којим Америка треба да развија ближу сарадњу.

Додао је да би то могло да представља почетак историјски новог односа између Србије и САД, истичући да и Вучић и Трамп имају интерес да до таквог приближавања дође, као и да ће по повратку у Вашингтон покушати да Вучићев позив Трампу да посјети Београд "помјери према врху".

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"Трамп зна да је позиван више пута... Србија би могла да буде савезник какав је раније био бивши мађарски премијер Виктор Орбан. Постоје значајне економске прилике за сарадњу са САД, укључујући и потенцијал за раст америчких компанија у регион", рекао је Благојевић.

Оцијенио је да је важно да Сједињене Државе препознају стратешки значај западног Балкана и да пажљиво бирају партнере у региону.

Он је истакао да за пет до 10 година очекује снажан савез Београда и Вашингтона, али и да би то могло да се промијени у зависности од политичких околности у САД, уколико би се Демократска странка вратила на власт, пише Срна.

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Тагови :

Род Благојевић

Доналд Трамп

Милорад Додик

Александар Вучић

Република Српска

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