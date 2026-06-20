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Цвијановић уочи посјете Јерусалиму: Подршка утемељена на заједничкој историји страдања

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 09:35

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Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, устакла је да је њена подршка Израелу заснована на заједничкој историји патње, посвећености историјској истини и ономе што она описује као несумњиво право Израела да се брани након масакра Хамаса 7. октобра 2023. године.

У опширном интервјуу за "JNS" уочи свог наступа на Међународном политичком самиту "JNS" у Јерусалиму, Цвијановић је говорила о својој предстојећој посјети Израелу, пријетњи коју представљају Иран и његови посредници и свом противљењу налогу Међународног кривичног суда за хапшење израелског премијера Бењамина Нетанијахуа.

Цвијановићева је рекла да се радује повратку у Израел први пут од 2021. године.

"У Републици Српској, Израел сматрамо пријатељском државом", додаје она.

Током посјете, Цвијановићева планира да се састане са високим израелским званичницима, присуствује конференцији "MUNIEXPO" у Тел Авиву и поново посјети Јад Вашем.

"Као што је природно, планирам да поново посјетим Јад Вашем, са намјером да одам почаст вашој историји и одам почаст жртвама Холокауста", рекла је она.

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Цвијановићева дуго негује везе са Израелом, укључујући састанке са израелским лидерима и јавне изразе подршке током рата против Хамаса. На питање шта мотивише њену снажну подршку Израелу, Цвијановићева је указала на историјска искуства Срба и Јевреја током Другог свјетског рата.

- Наша подршка Израелу проистиче из заједничке историје, међусобног разумијевања и искреног пријатељства које су Срби и Јевреји створили током најтежег периода у историји оба народа - рекла је она.

Цвијановићева је посебно поменула усташки концентрациони логор Јасеновац и оближње мјесто стратишта Доња Градина, гдје је велики број Срба, Јевреја и Рома убијен током Холокауста. Она је истакла свој недавни састанак са специјалним изаслаником САД за праћење и борбу против антисемитизма, рабином Јехудом Каплуном, у Доњој Градини, највећем мјесту стратишта у Јасеновцу, наглашавајући заједничку српску и јеврејску патњу током Другог светског рата.

"Знамо да је Држава Израел основана како би се осигурало да се такво зло никада више не нанесе јеврејском народу и зато недвосмислено подржавамо њено право на самоодбрану", рекла је она.

Противљење налогу МКС-а

Цвијановић је била подједнако директна када је говорила о одлуци МКС-а да изда налог за хапшење Нетанијахуа.

Она је рекла да је одлука оставила утисак покушаја да се Израелу ускрати право на самоодбрану.

"Било је посебно лицемерно донијети такву одлуку у вријеме када је Израел чинио све што је у његовој моћи да обезбиједи повратак талаца које је Хамас узео 7. октобра 2023. године", рекла је она.

Цвијановић је нагласила да Република Српска неће учествовати у спровођењу налога у оквиру својих уставних овлаштења.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Израел

Јерусалим

Република Српска

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