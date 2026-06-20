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Након пребијања бачен у Требишњицу: Потврђена оптужница против седморице нападача

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 10:48

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Након пребијања бачен у Требишњицу: Потврђена оптужница против седморице нападача
Фото: Pexels.com

Основни суд у Требињу потврдио је оптужницу против седморице Требињаца Б. М. (23), С. М. (21), С. Ж. (24), В. Ш. (24), А. К. (23), С. С. (24) и Н. Ђ. (29), којима је стављено на терет да су учествовали у премлаћивању суграђанина Д. К. у кафићу на обали Требишњице.

Основни суд у Требињу потврдио је оптужницу против седморице Требињаца који се терете да су 22. јуна 2024. године у једном кафићу брутално претукли суграђанина Д. К. након краће расправе.

Према оптужници, оштећени је током напада ударан песницама, чашама и флашама, а усљед напада је пао преко зида угоститељског објекта у ријеку Требишњицу, преноси Глас Српске.

Након што је изашао из ријеке, један од оптужених му је задао још један ударац и поручио да не позива полицију. Д. К. је задобио више повреда, а уколико им се докаже кривица, оптуженима пријети казна затвора до три године.

Тужилаштво наводи детаље напада

Према наводима оптужнице, инцидент се догодио 22. јуна 2024. године око пет минута послије поноћи у угоститељском објекту, након краће расправе која је, како се наводи, била повезана са ранијим неспоразумом са млађим братом оштећеног.

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Тужилаштво терети Б. М. да је први пришао Д. К. и физички га напао.

"Прво му је задао ударце затвореним песницама, а потом стакленом флашом у предјелу главе и чела" - наводи се у оптужници.

Након тога су се, према оптужници, у сукоб укључили и остали оптужени, који су оштећеног ударали песницама, чашама и флашама.

"Оптужени Ђ. Н., С. С., К. А., В. Ш., М. С. и Ж. С. задали су му ударце песницама, чашама и флашама, усљед чега Д. К. пада преко зида угоститељског објекта у ријеку Требишњицу" - наведено је у оптужници.

Након пада у ријеку услиједио нови ударац

Ни након тога сукоб није био завршен. Тужилаштво наводи да је, након што је Д. К. изашао из ријеке, С. Ж. је пришао оштећеном и ударио га.

"По изласку из ријеке оштећеном Д. К. пришао је осумњичени С. Ж. и задао му ударац затвореном песницом у предјелу главе, говорећи му да не позива полицију" - стоји у оптужници.

У нападу је Д. К. задобио више повреда, укључујући расцјеп у предјелу чела, угануће вратне кичме, те раздерно-нагњечене ране изнад десног и испод лијевог кољена.

Оптужницу је Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло 2. јуна прошле године, а Основни суд у Требињу потврдио ју је 6. јуна ове године. Ако се докаже кривица, оптуженима пријети казна затвора до три године.

Напад у дворишту

Основни суд у Требињу потврдио је оптужницу против П. Б. (48) из овог града, коме је стављено на терет да је напао суграђанина С .К. ударајући га песницом и ногом, те му нанио више повреда.

Према наводима оптужнице, инцидент се догодио 1. децембра 2025. године у дворишту породичне куће оштећеног, након краће вербалне расправе.

"П. Б. је физички напао оштећеног ударивши га затвореном песницом у предјелу потиљка, десне стране лица и у предјелу леђа, а затим га ударио ногом у предјелу задњице" - пише у оптужници.

Након тога је, како се наводи, узео металну цијев и упутио се у правцу оштећеног С. К. који је успио да утрчи у кућу.

Према оптужници, С. К. је задобио два крвна подлива у потиљачном дијелу главе, огреботину и крвни подлив на уху. Повреде су му констатоване у требињској Хитној помоћи и Болници Требиње.

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Тагови :

Требиње

Туча

Потврђена оптужница

Требишњица

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