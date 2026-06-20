Након пребијања бачен у Требишњицу: Потврђена оптужница против седморице нападача

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Основни суд у Требињу потврдио је оптужницу против седморице Требињаца Б. М. (23), С. М. (21), С. Ж. (24), В. Ш. (24), А. К. (23), С. С. (24) и Н. Ђ. (29), којима је стављено на терет да су учествовали у премлаћивању суграђанина Д. К. у кафићу на обали Требишњице.
Основни суд у Требињу потврдио је оптужницу против седморице Требињаца који се терете да су 22. јуна 2024. године у једном кафићу брутално претукли суграђанина Д. К. након краће расправе.
Према оптужници, оштећени је током напада ударан песницама, чашама и флашама, а усљед напада је пао преко зида угоститељског објекта у ријеку Требишњицу, преноси Глас Српске.
Након што је изашао из ријеке, један од оптужених му је задао још један ударац и поручио да не позива полицију. Д. К. је задобио више повреда, а уколико им се докаже кривица, оптуженима пријети казна затвора до три године.
Према наводима оптужнице, инцидент се догодио 22. јуна 2024. године око пет минута послије поноћи у угоститељском објекту, након краће расправе која је, како се наводи, била повезана са ранијим неспоразумом са млађим братом оштећеног.
Република Српска
Споразум САД и Ирана доноси ниже цијене: Ево шта то значи за грађане Српске
Тужилаштво терети Б. М. да је први пришао Д. К. и физички га напао.
"Прво му је задао ударце затвореним песницама, а потом стакленом флашом у предјелу главе и чела" - наводи се у оптужници.
Након тога су се, према оптужници, у сукоб укључили и остали оптужени, који су оштећеног ударали песницама, чашама и флашама.
"Оптужени Ђ. Н., С. С., К. А., В. Ш., М. С. и Ж. С. задали су му ударце песницама, чашама и флашама, усљед чега Д. К. пада преко зида угоститељског објекта у ријеку Требишњицу" - наведено је у оптужници.
Ни након тога сукоб није био завршен. Тужилаштво наводи да је, након што је Д. К. изашао из ријеке, С. Ж. је пришао оштећеном и ударио га.
"По изласку из ријеке оштећеном Д. К. пришао је осумњичени С. Ж. и задао му ударац затвореном песницом у предјелу главе, говорећи му да не позива полицију" - стоји у оптужници.
У нападу је Д. К. задобио више повреда, укључујући расцјеп у предјелу чела, угануће вратне кичме, те раздерно-нагњечене ране изнад десног и испод лијевог кољена.
Оптужницу је Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло 2. јуна прошле године, а Основни суд у Требињу потврдио ју је 6. јуна ове године. Ако се докаже кривица, оптуженима пријети казна затвора до три године.
Основни суд у Требињу потврдио је оптужницу против П. Б. (48) из овог града, коме је стављено на терет да је напао суграђанина С .К. ударајући га песницом и ногом, те му нанио више повреда.
Према наводима оптужнице, инцидент се догодио 1. децембра 2025. године у дворишту породичне куће оштећеног, након краће вербалне расправе.
"П. Б. је физички напао оштећеног ударивши га затвореном песницом у предјелу потиљка, десне стране лица и у предјелу леђа, а затим га ударио ногом у предјелу задњице" - пише у оптужници.
Након тога је, како се наводи, узео металну цијев и упутио се у правцу оштећеног С. К. који је успио да утрчи у кућу.
Према оптужници, С. К. је задобио два крвна подлива у потиљачном дијелу главе, огреботину и крвни подлив на уху. Повреде су му констатоване у требињској Хитној помоћи и Болници Требиње.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
Свијет
1 ч1
Емисије
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
17 ч0
Хроника
19 ч0
Најновије
12
21
12
15
12
08
12
06
11
51
Тренутно на програму