Остојић: Оптужнице за "вербални деликт" - покушај прекрајања српске историје

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да правосуђе на нивоу БиХ подизањем оптужница против Срба за вербални деликт чак и због самог помињања имена оних који су стајали на челу државе и Војске Републике Српске током рата, жели унијети страх и натјерати српски народ да заборави своју историју.
Остојић је указао да се овим оптужницама првенствено жели унијети страх онима који се баве пословима из јавне сфере, али и обичним грађанима.
"Желе да заборавимо своју историју, да наша дјеца не уче шта се дешавало. Крајњи ефекат ће бити да онај ко не зна своју историју не зна ни своју будућност. Такав народ буде осуђен да му се историја понови и да опет бранимо слободу или да потпуно нестанемо са историјске сцене", упозорио је Остојић у подкасту Срне.
Остојић сматра да је веома битно и питање помоћи оптужених и осуђених српских бораца за наводне злочине, те каже да се у оквиру Борачке организације Републике Српске помаже у складу са могућностима.
"Ови људи су остављени на милост и немилост и неопходно је обезбиједити средства како са републичког тако и локалног нивоа. Више од 200 људи је у процесима и ко зна до када ће то бити настављено", истакао је он.
Говорећи о славној операцији "Коридор" извршеној прије 34 године, Остојић је нагласио да је то једна од најважнијих акција коју је Војска Републике Српске са браћом из Републике Српске Крајине и припадницима Министарства унутрашњих послова спровела у Одбрембано-отаџбинском рату.
Овом операцијом, подсјетио је, омогућена је територијална повезаност источног и западног дијела Републике Српске и континуитет са Србијом.
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"Да се то није догодило, српски народ би чекала иста судбина као она коју је доживио у Другом свјетском рату, геноцид и страдања. Српски народ у Републици Српској Крајини је 1995. године био жртва прогона, етничког чишћења и геноцида какво савремена Европа није имала од завршетка Другог свјетског рата", нагласио је Остојић.
Он је истакао да Република Српска дугује захвалност генералима, војсковођама који су бриљантно испланирали ову операцију, али и онима који су у томе учествовали.
"Ова операција била је строго по војним правилима и стандардима са позиције броја ангажованих људи. Ангажовано је 41.000 људи и на крају операције ослобађања Брода тај број је достигао 54.000 људи", рекао је Остојић те је подсјетио да је непосредни повод за операцију била смртр 12 беба у Клиничком ентру у Бањалуци.
Остојић сматра и да нови нараштаји треба да знају шта нам се дешавало кроз историју, али је нагласио да би било добро да избјегну судбину својих предака и да мудрошћу и радом сачувају мир и Републику Српску.
"Без обзира на све, па и данашње модерне технологије које заокупљају младе, они много знају о Одбрамбено-отаџбинском рату и имају изражен национални набој. И увођење вјеронауке у школе значи национално отрежњење наших млађих генерација и то је један од најбољих потеза послије Одбрамбено-отаџбинског рата", каже Остојић.
Остојић напомиње да је Србима са ових простора увијек било тешко кроз историју, те нагласио да нико не може гарантовати како ће бити у будућности и колико ће трајати мир.
"Одбрамбено-отаџбински рат је Србима показао да су добро научили историјску лекцију. Да нисмо имали војску и полицију и да нисмо били јединствени, ништа од овога не би било. Опет би нам се догодили Јасеновци, Јадовна и друга стратишта", рекао је Остојић.
Остојић сматра да Србима више нису потребне подјеле, као што је то било у Другом свјетском рату, већ да додирна тачка на овом подручју буде слобода и Република Српска.
"Морамо слогом и јединством, приврженошћу Српској православној цркви, поштовати оно што нас је учио Свети Сава и анализирати од кога нам пријете опасности", рекао је Остојић.
Остојић је истакао да је запошљавање дјеце погинулих бораца највећи приоритет, те нагласио да на ово питање што прије треба ставити тачку.
"Као друштво нисмо на адекватан начин схватили питање запошљавања дјеце пигинулих бораца. Није више ни важно ко је био власт, а ко опозиција од завршетка Одбрамбено-отаџбинског рата, сви су имали прилку да то ријеше и не желим да било кога окривљујем за то. Нисам био у прилици да то ријешим, али да јесам сигурно би то било завршено", рекао је Остојић у подкасту Срне.
Он је напоменуо да је ресорно министарство прошле године расписало јавни позив на који се јавило више од 500 дјеце.
"На евиденцијама завода за запошљавање је од 1.500 до 1.600 дјеце, што значи да се пријавила трећина. Остали вјероватно раде друге послове или су у `сивој зони` и иностранству", каже Остојић.
Он каже да се овом послу озбиљно приступило и да је сачињена анализа, спискови са свим карактеристикама, школској спреми, што је распоређено по градовима и општинама.
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"Влада Републике Српске обавезала је јавни сектор у локалним заједницама и на републичком нивоу да се ово питање ријеши. Није проблем у републичком нивоу већ што неки људи који треба да ријеше, то схватају неозбиљно", нагласио је Остојић.
Остојић је рекао да постоји и обећање премијера Републике Српске Саве Минића да ће питање запошљавања дјеце породица погинулих бораца бити ријешено и додао да у то не сумња.
"Кад ријешимо ово питање, то не значи да овој категорији нећемо посвећивати пажњу јер су они послије школовања остали без права и било каквих примања. Због тога је важно да им се обезбиједи посао како би могли створити породице, ријешити своје стамбено питање и имати сигурну егзистенцију", нагласио је Остојић.
Он је истакао да ће ове године из буџета Републике Српске за борачко-инвалидску заштиту бити издвојено од 120 до 130 милиона КМ више него лани, што говори да је остварен значајан напредак.
"У наредном периоду треба се посветити и рјешавању здравствених проблема борачке популације, али и рјешавању стамбених питања", указао је он.
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