Ново име у Лакташима: Манојловић појачао Игокеу након сјајне сезоне у АБА лиги

Аутор:АТВ редакција
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КК Игокеа увелико склапа играчки кадар за идућу сезону, а ново појачање је досадашњи играч чачанског Борца Никола Манојловић.
Крилни кошаркаш рођен 2002. године стиже у Лакташе, гдје је потписао вишегодишњи уговор. Манојловић је у претходној сезони АБА лиге просјечно биљежио 10,8 поена, 5,3 скокова и 1,3 асистенције за 26 минута проведених на паркету, уз одличних 56,9% шута из игре и 40,6 одсто за три поена.
Кошаркашки пут градио је кроз млађе селекције Црвене звезде, наступао је за ФМП и Борац из Чачка, а био је и члан свих млађих репрезентативних селекција Србије.
Прије Манојловића Игокеа је довела Лазара Стефановића, а у наредном периоду треба очекивати још појачања.
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