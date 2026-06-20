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Ново име у Лакташима: Манојловић појачао Игокеу након сјајне сезоне у АБА лиги

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 10:54

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Нови играч Игокее Никола Манојловић
Фото: Уступљена фотографија

КК Игокеа увелико склапа играчки кадар за идућу сезону, а ново појачање је досадашњи играч чачанског Борца Никола Манојловић.

Крилни кошаркаш рођен 2002. године стиже у Лакташе, гдје је потписао вишегодишњи уговор. Манојловић је у претходној сезони АБА лиге просјечно биљежио 10,8 поена, 5,3 скокова и 1,3 асистенције за 26 минута проведених на паркету, уз одличних 56,9% шута из игре и 40,6 одсто за три поена.

Кошаркашки пут градио је кроз млађе селекције Црвене звезде, наступао је за ФМП и Борац из Чачка, а био је и члан свих млађих репрезентативних селекција Србије.

Прије Манојловића Игокеа је довела Лазара Стефановића, а у наредном периоду треба очекивати још појачања.

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Тагови :

Никола Манојловић

КК Игокеа

Лакташи

кошарка

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