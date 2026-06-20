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Послије сиве листе Манивала ЕУ тражи конкретне потезе од БиХ

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 10:36

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Послије сиве листе Манивала ЕУ тражи конкретне потезе од БиХ
Фото: Tanjug/AP/Virginia Mayo

Делегација ЕУ у БиХ саопштила је да су упознати о одлуци Радне групе за финансијско дјеловање ФАТФ да БиХ уврсти на сиву листу Манивала, наводећи да постоји политичко опредјељење домаћих власти да што прије отклоне стратешке недостатке утврђене у Акционом плану ФАТФ-е.

БиХ је јуче уврштена на сиву листу Манивала - Комитета Савјета Европе задуженог за праћење система спречавања прања новца и финансирања тероризма, објављено је на сајту ФАТФ-а.

Из Делегације су навели да су примили к знању политичко опредјељење домаћих власти да што прије отклоне стратешке недостатке утврђене у Акционом плану, те истакли да подстичу БиХ да то учине у договореним роковима.

Подсјетили су да је ЕУ обезбиједила знатну техничку помоћ БиХ у овој области кроз програме финансиране средствима Уније и да је спремна да настави да подржава БиХ у реализацији мјера, предвиђених домаћим Акционим планом за ФАТФ.

"Напредак у провођењу ових реформи иде у прилог искорацима на европском путу земље", наведено је у саопштењу Делегације.

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Напоменуто је да на подручју цијелог западног Балкана, чланство у Јединственом подручју плаћања у еврима СЕПА, доноси користи како грађанима, тако и пословној заједници.

"За остваривање ових користи важно је да БиХ настави да спроводи неопходне реформе, укључујући оне у оквиру борбе против прања новца", поручили су из Делегације.

Из ФАТФ-а су навели да се БиХ у јуну на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са овом организацијом и Манивалом како би ојачала ефикасност свог режима за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

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Тагови :

ФАТФ

Босна и Херцеговина

сива листа

МАНИВАЛ

Европска унија

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