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БиХ званично на сивој листи

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 18:29

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БиХ
Фото: Pexels/Photo by Ahmet Benna Savaş

Босна и Херцеговина званично је уврштена на сиву листу Финансијске акционе групе (ФАТФ), међународног тијела које прати борбу против прања новца и финансирања тероризма.

БиХ је уврштена на сиву листу на препоруку Манивала.

Из ФАТФ-а подсјећају да се БиХ у јуну 2026. године на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са овом организацијом и МАНИВАЛ-ом како би ојачала ефикасност свог режима за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

БиХ је такође од ФАТФ-а добила низ препорука како да буде уклоњена са ове листе.

"Босна и Херцеговина у спровођењу акционог плана ФАТФ-а треба додатно продубити разумијевање ризика од прања новца и финансирања тероризма, усвојити политике за систематско кориштење међународне сарадње, јачање разумијевања ризика од прања новца и финансирања тероризма надзорних тијела за нотаре, осигурати досљедну контролу над нефинансијским дјелатностима и професијама у подручју спречавања прања новца и финансирања тероризма те изрицање размјерних, одвраћајућих и ефикасних санкција банкарском сектору, осигурати правовремене доступности тачних и ажурних основних података те података о стварном власништву", наводи ФАТФ и додаје:

"Давати циљане повратне информације о квалитету извјештаја о сумњивим трансакцијама, доказивати повећање броја истрага и кривичних прогона за прање новца, доказивати како се ефикасне, размјерне и одвраћајуће санкције примјењују за кршења посебних режима пријаве прекограничног преноса готовине, доказивати како се проактивно поступа у предметима финансирања тероризма те појаснити тумачења кривичног дјела финансирања тероризма, осигурати да надзорна тијела могу примијенити пуни распон ефикасних, размјерних и одвраћајућих санкција за кршења обвеза повезаних с циљаним финансијским санкцијама у подручју финансирања ширења и финансирања тероризма".

Подсјећамо, Босна и Херцеговина се на сивој листи већ налазила од 2015. до 2018. године, као држава која има озбиљне недостатке у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма.

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Подијели:

Тагови :

МАНИВАЛ

ФАТФ

Босна и Херцеговина

сива листа

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