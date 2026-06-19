БиХ званично на сивој листи

Аутор:АТВ редакција
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Босна и Херцеговина званично је уврштена на сиву листу Финансијске акционе групе (ФАТФ), међународног тијела које прати борбу против прања новца и финансирања тероризма.
БиХ је уврштена на сиву листу на препоруку Манивала.
Из ФАТФ-а подсјећају да се БиХ у јуну 2026. године на високом политичком нивоу обавезала да ће сарађивати са овом организацијом и МАНИВАЛ-ом како би ојачала ефикасност свог режима за спречавање прања новца и финансирања тероризма.
БиХ је такође од ФАТФ-а добила низ препорука како да буде уклоњена са ове листе.
"Босна и Херцеговина у спровођењу акционог плана ФАТФ-а треба додатно продубити разумијевање ризика од прања новца и финансирања тероризма, усвојити политике за систематско кориштење међународне сарадње, јачање разумијевања ризика од прања новца и финансирања тероризма надзорних тијела за нотаре, осигурати досљедну контролу над нефинансијским дјелатностима и професијама у подручју спречавања прања новца и финансирања тероризма те изрицање размјерних, одвраћајућих и ефикасних санкција банкарском сектору, осигурати правовремене доступности тачних и ажурних основних података те података о стварном власништву", наводи ФАТФ и додаје:
"Давати циљане повратне информације о квалитету извјештаја о сумњивим трансакцијама, доказивати повећање броја истрага и кривичних прогона за прање новца, доказивати како се ефикасне, размјерне и одвраћајуће санкције примјењују за кршења посебних режима пријаве прекограничног преноса готовине, доказивати како се проактивно поступа у предметима финансирања тероризма те појаснити тумачења кривичног дјела финансирања тероризма, осигурати да надзорна тијела могу примијенити пуни распон ефикасних, размјерних и одвраћајућих санкција за кршења обвеза повезаних с циљаним финансијским санкцијама у подручју финансирања ширења и финансирања тероризма".
Подсјећамо, Босна и Херцеговина се на сивој листи већ налазила од 2015. до 2018. године, као држава која има озбиљне недостатке у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма.
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