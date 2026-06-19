Борац објавио цијене карата за први европски меч против Левског

Фото: ATV

Фудбалери бањалучког Борца започели су двонедјељни тренажни дрил на Златибору, а из Платонове је данас стигла и званична потврда термина одигравања утакмице првог квалификација за Лигу шампиона.

Бањалучки “црвено плави” дочекаће Левски из Софије седмог јула, а дуел на Градском стадиону почиње у 20.30 часова. Улазнице за ову утакмици у продаји ће да буду од 23. јуна, по цијени од 10 марака за источну трибину, те 20 и 30 марака за запад.

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