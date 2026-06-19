Свештеник одговорио Далићу: Бог не навија за Хрватску

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Свештеник из Сплита Анте Ждерић прокоментарисао је изјаву селектора фудбалске репрезентације Хрватске Златка Далића који је рекао да Бог воли Хрватску.
Како преноси хрватски Т-портал Далић често прича да му вјера помаже да преброди изазове те да се често моли за успјех "ватрених". Далић редовно даје изјаве како је Бог уз њих, а у посјети Папи Фрањи у Ватикану 2024. му је поклонио дрес "коцкастих".
Пред свако велико такмичење на којем његов тим учествује пјешице ходочасти Госпи у Међугорју а није необично ни да се прије великих утакмица окупе на миси.
Међутим, како сматра Ждерић много тога у Далићевом понашању и реторици се не подудара са основним правилима хришћанства. Он га је подсјетио да у хришћанству не постоји разлика међу људима јер смо пред Богом сви исти.
Фудбал
Хрватска нема право на кикс
"Не, вјера не води ка побједи на Свјетском фудбалском првенству, него вјечном спасењу и гледању Божије славе. Сакрализирање спорта и репрезентације води митолошки обојеном погледу на спортско такмичење, што умјесто објективног и професионалног расуђивања, води субјективизацији и ирационализацији. То, на концу, у побједи води у екстазу, а у поразу од одрицања од дојучерашњих идола. Фудбал није компензација за националне историјске трауме нити материјал за јефтини политички популизам. Нисмо ‘најлуђи’ нити навијачки хит. Обични смо, као и сви други. Чим се заврши СП и мршава туристичка сезона због астрономски високих цијена у Хрватској, опет ћемо се клати око усташа, партизана и сличних тема. Јер смо, као друштво, у свему незрели. Не, Бог ни Госпа не навијају за Хрватску на СП, нисмо од неба никаква изабрана нација, а фудбалски селектор није life coach, нити то треба бити. Вратимо спорт спортистима", поручио је дон Ждерић.
Хрватска је у првој утакмици на Мундијалу изгубила (4:2) од Енглеске, а у групној фази још игра против Гане (24. јуна) и против Панаме (27. јуна).
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