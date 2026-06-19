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Свештеник одговорио Далићу: Бог не навија за Хрватску

19.06.2026 13:27

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Свештеник одговорио Далићу: Бог не навија за Хрватску
Фото: Tanjug/AP/Tony Gutierrez

Свештеник из Сплита Анте Ждерић прокоментарисао је изјаву селектора фудбалске репрезентације Хрватске Златка Далића који је рекао да Бог воли Хрватску.

Како преноси хрватски Т-портал Далић често прича да му вјера помаже да преброди изазове те да се често моли за успјех "ватрених". Далић редовно даје изјаве како је Бог уз њих, а у посјети Папи Фрањи у Ватикану 2024. му је поклонио дрес "коцкастих".

Пред свако велико такмичење на којем његов тим учествује пјешице ходочасти Госпи у Међугорју а није необично ни да се прије великих утакмица окупе на миси.

Међутим, како сматра Ждерић много тога у Далићевом понашању и реторици се не подудара са основним правилима хришћанства. Он га је подсјетио да у хришћанству не постоји разлика међу људима јер смо пред Богом сви исти.

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"Не, вјера не води ка побједи на Свјетском фудбалском првенству, него вјечном спасењу и гледању Божије славе. Сакрализирање спорта и репрезентације води митолошки обојеном погледу на спортско такмичење, што умјесто објективног и професионалног расуђивања, води субјективизацији и ирационализацији. То, на концу, у побједи води у екстазу, а у поразу од одрицања од дојучерашњих идола. Фудбал није компензација за националне историјске трауме нити материјал за јефтини политички популизам. Нисмо ‘најлуђи’ нити навијачки хит. Обични смо, као и сви други. Чим се заврши СП и мршава туристичка сезона због астрономски високих цијена у Хрватској, опет ћемо се клати око усташа, партизана и сличних тема. Јер смо, као друштво, у свему незрели. Не, Бог ни Госпа не навијају за Хрватску на СП, нисмо од неба никаква изабрана нација, а фудбалски селектор није life coach, нити то треба бити. Вратимо спорт спортистима", поручио је дон Ждерић.

Хрватска је у првој утакмици на Мундијалу изгубила (4:2) од Енглеске, а у групној фази још игра против Гане (24. јуна) и против Панаме (27. јуна).

Подијели:

Тагови :

Златко Далић

Хрватска

свештеник

Свјетско првенство 2026

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