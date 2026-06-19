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Скандал: Водитељка у програму уживо рекла да је Месијев отац умро

Аутор:

АТВ редакција
19.06.2026 07:53

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Водитељка Пења
Фото: Društvena mreža X/porquetendencia

Аргентинска водитељка Флоренција Пења (51) напустила је своју функцију на телевизији "Лузу ТВ" након незапамћеног скандала који је изазвала лажном вијешћу да је Хорхе Меси, отац Лионела Месија, преминуо.

Пења је ову информацију пласирала током емисије "El Show del Verano", тврдећи да је 68-годишњи Хорхе изгубио живот. Повод за ову језиву дезинформацију био је снимак Лионела Месија који је виђен у сузама након једног од својих голова против Алжира, што је водитељка погрешно протумачила и одмах "прогласила" трагедију.

- Не желим да преносим лоше вијести, али Месијев отац је управо преминуо. Усред Свјетског првенства, он ће морати да оде - изговорила је Пења хладнокрвно у програму уживо, шокиравши нацију.

Убрзо након срамне објаве, огласила се породица Меси званичним саопштењем, демантујући смрт и откривајући праву истину о здравственом стању Хорхеа Месија.

- Породица Меси извјештава да Хорхе пролази кроз здравствене потешкоће. Тренутно је под љекарским надзором, опоравља се и његово стање се успјешно поправља. Желимо да изразимо дубоко незадовољство недостатком осјетљивости, поштовања и пристојности са којима су неки људи третирали приватну ситуацију - стоји у саопштењу породице, уз напомену да само најужи круг људи има тачне информације.

Након побједе Аргентине, и сам Лионел Меси се осврнуо на своје емотивно стање, потврдивши да су сузе биле плод тешких тренутака, али не и смрти оца.

- Зашто сам плакао? Било је то нешто потпуно неповезано са фудбалом. Прошао сам кроз неке тешке дане, али захвалан сам саиграчима јер су увијек били уз мене и дали ми снагу да то пребродим - изјавио је капитен Гаучоса.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Лео Меси

отац

Флоренција Пења

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