Меси купио фудбалски клуб!

ATV
16.04.2026 19:51

Фудбалер Лео Меси
Фото: Таnjug/AP Photo/Gustavo Garello, File

Један од најбољих фудбалера у историји Лионел Меси купио је фудбалски клуб који се такмичи у петој шпанској лиги.

Аргентинац је постао власник клуба из Каталоније "УЕ Корнеља", објављено је на званичној страници овог клуба.

Легенда "Барселоне" и аргентинске фудбалске репрезентације је још један фудбалер који је одлучио да инвестира у клубове из нижих лига.

Прије двије године, Килијан Мбапе, фудбалер "Реал Мадрира", инвестирао је у француски "Кан" али клубу ни то није помогло да остане у другој француској лиги.

Тренутни фудбалер италијанског "Милана" Лука Модрић прошле године уложио је у енглески "Свонзи сити", преноси Срна.

