Меси купио фудбалски клуб!

Један од најбољих фудбалера у историји Лионел Меси купио је фудбалски клуб који се такмичи у петој шпанској лиги.
Аргентинац је постао власник клуба из Каталоније "УЕ Корнеља", објављено је на званичној страници овог клуба.
Легенда "Барселоне" и аргентинске фудбалске репрезентације је још један фудбалер који је одлучио да инвестира у клубове из нижих лига.
Прије двије године, Килијан Мбапе, фудбалер "Реал Мадрира", инвестирао је у француски "Кан" али клубу ни то није помогло да остане у другој француској лиги.
Тренутни фудбалер италијанског "Милана" Лука Модрић прошле године уложио је у енглески "Свонзи сити", преноси Срна.
