Бернардо Силва напушта Сити и прелази у Јувентус

16.04.2026 16:29

Бернардо Силва из Манчестер Ситија избија лопту током утакмице Премијер лиге између Челсија и Манчестер Ситија у Лондону, у недјељу, 12. априла 2026. године.
Португалски фудбалер Бернардо Силва саопштио је овог четвртка да напушта Манчестер сити на крају сезоне.

У опроштајној поруци на друштвеној мрежи "Икс", искусни 31-годишњи везиста је рекао да је провео предивних девет година међу "грађанима" и захвалио се тренеру Пепу Гвардиоли, саиграчима, запосленим у клубу, а посебно навијачима.

Силва је у дресу енглеског клуба у свим такмичењима одиграо 451 меч и постигао 76 голова. Освојио је са клубом Лигу шампиона, Свјетско клупско првенство, шест титула првака Енглеске, пет Лига Купа и два ФА Купа.

Португалски, италијански и енглески медији тврде да ће Силва као слободан агент у јуну потписати вишегодишњи уговор са Јувентусом.

