Бернардо Силва напушта Сити и прелази у Јувентус

Португалски фудбалер Бернардо Силва саопштио је овог четвртка да напушта Манчестер сити на крају сезоне.
У опроштајној поруци на друштвеној мрежи "Икс", искусни 31-годишњи везиста је рекао да је провео предивних девет година међу "грађанима" и захвалио се тренеру Пепу Гвардиоли, саиграчима, запосленим у клубу, а посебно навијачима.
Силва је у дресу енглеског клуба у свим такмичењима одиграо 451 меч и постигао 76 голова. Освојио је са клубом Лигу шампиона, Свјетско клупско првенство, шест титула првака Енглеске, пет Лига Купа и два ФА Купа.
Португалски, италијански и енглески медији тврде да ће Силва као слободан агент у јуну потписати вишегодишњи уговор са Јувентусом.
Thank you @ManCity 💙 pic.twitter.com/yznSiqxiPp— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) April 16, 2026
