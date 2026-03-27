Прекинули Душан Влаховић и Вања Богдановић: Није хтио да се жени?

Аутор:АТВ
27.03.2026
08:48
Српски фудбалски репрезентативац Душан Влаховић и његова дугогодишња дјевојка Вања Богдановић окончали су своју романсу.
Душан и Вања, који су годинама били у вези, одлучили су да крену свако својим путем, а ову информацију потврђује и чињеница да се више не прате на Инстаграму, гдје су неријетко дијелили заједничке фотографије, пише Курир.
Славни фудбалер обрисао је све успомене с Вањом из истакнутих објава на Инстаграму, док је њој закључан профил, па не може да се провјери да ли је и она учинила исто.
Како сазнаје поменути портал, до разлаза између њих двоје дошло је још прије мјесец дана, а главни разлог за ту одлуку је његова жеља да се у потпуности посвети својој каријери.
За разлику од њега, Вања је хтјела да везу подигну на виши ниво, за шта он тренутно није био заинтересован. Због тога је између њих у посљедње вријеме често долазило до несугласица, па су ријешили да се растану и да свако крене својим путем.
Вања се након раскида из Италије вратила за Београд, док је српски репрезентативац и нападач Јувентуса у Торину, гдје се и даље опоравља од повреде. Он је недавно задобио тешку повреду мишићно-тетивног споја лијевог адуктора. Услиједила је операција, па је ван терена био четири мјесеца.
Иначе, Богдановићева је из Београда, а медији су раније писали да се она и Душан познају практично читав живот. Њихова љубавна прича развила се из дугогодишњег пријатељства, а наводно су и њихове породице блиске.
Пар је већ имао један прекид, након чега су остали у пријатељским односима.
Професионалне обавезе, прије свега Влаховићеве, биле су један од разлога раздвајања. Ипак, одлучили су да својој љубави дају другу шансу, али се испоставило да ни тај покушај није био дугог вијека, па су сад поново ставили тачку на свој љубавни однос.
