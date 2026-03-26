Инфлуенсерка пала са терасе хотела: Сломила кичму на 24 мјеста

26.03.2026
22:10
Инфлуенсерка из Велике Британије Бет Клуг пала је са терасе четвртог спрата хотела "Sin City" у Патаји у Тајланду.
Сломила је кичму на 24 мјеста, открили су њени пријатељи. Љекари јој се боре за живот.
Бет Клуг пала је на бетонску жардињеру са балкона хотела који има 22 спрата. Након пада није могла да помјера руке. Хитна помоћ пронашла ју је у жбуњу, у агонији од болова.
Инфлуенсерка је хитно превезена у болницу док њени пријатељи очајнички покушавају да прикупе средства за њено лијечење и повратни лет у Велику Британију. Радник из обезбјеђања у хотелу који је био на дужности, када се десио немили догађај, испричао је детаље:
– Чуо сам звук као да велики предмет пада и удара у жбуње. Пожурио сам да проверим и угледао сам је. Запомагала је.
Одмах је позвао Хитну помоћ.
Полиција је покренула истрагу о овом инциденту и рекла је да прегледава снимке надзорних камера како би утврдила тачан узрок. Компаније за путно осигурање захтијевају полицијски извјештај као додатни доказ.
Пријатељица Бет Клуг рекла је да инфлуенсерка и даље не може да помјера руке, као и да трпи несносне болове, усљед огромних повреда кичме, пише Тхе Сун.
Остали пријатељи апеловали су да се новчано помогне како би се обезбедио авионски превоз у Британију. Напоменули су да јој је веома тешко што је у болници у иностранству, а како је један од њих поручио да јој је хитно потребна љекарска помоћ, то би могло да укаже да јој се не пружа адкбватна њега у Тајланду.
Без Клуг отпутовала је у ову земљу прије три недјеље, када је на Инстаграму поручила: “Сада почиње моје право тајландско искуство”. Нажалост, одмор се претворио у ноћну мору, пише Блиц.
