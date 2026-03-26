Инфлуенсерка пала са терасе хотела: Сломила кичму на 24 мјеста

26.03.2026

22:10

Инфлуенсерка сломила кичму на 24 мјеста
Фото: Instagram/Screenshot

Инфлуенсерка из Велике Британије Бет Клуг пала је са терасе четвртог спрата хотела "Sin City" у Патаји у Тајланду.

Сломила је кичму на 24 мјеста, открили су њени пријатељи. Љекари јој се боре за живот.

Миша Омега пронађен мртав: Како је власник 100 фирми стекао надимак

Бет Клуг пала је на бетонску жардињеру са балкона хотела који има 22 спрата. Након пада није могла да помјера руке. Хитна помоћ пронашла ју је у жбуњу, у агонији од болова.

Инфлуенсерка је хитно превезена у болницу док њени пријатељи очајнички покушавају да прикупе средства за њено лијечење и повратни лет у Велику Британију. Радник из обезбјеђања у хотелу који је био на дужности, када се десио немили догађај, испричао је детаље:

– Чуо сам звук као да велики предмет пада и удара у жбуње. Пожурио сам да проверим и угледао сам је. Запомагала је.

Одмах је позвао Хитну помоћ.

Полиција је покренула истрагу о овом инциденту и рекла је да прегледава снимке надзорних камера како би утврдила тачан узрок. Компаније за путно осигурање захтијевају полицијски извјештај као додатни доказ.

Пријатељица Бет Клуг рекла је да инфлуенсерка и даље не може да помјера руке, као и да трпи несносне болове, усљед огромних повреда кичме, пише Тхе Сун.

Остали пријатељи апеловали су да се новчано помогне како би се обезбедио авионски превоз у Британију. Напоменули су да јој је веома тешко што је у болници у иностранству, а како је један од њих поручио да јој је хитно потребна љекарска помоћ, то би могло да укаже да јој се не пружа адкбватна њега у Тајланду.

Без Клуг отпутовала је у ову земљу прије три недјеље, када је на Инстаграму поручила: “Сада почиње моје право тајландско искуство”. Нажалост, одмор се претворио у ноћну мору, пише Блиц.

