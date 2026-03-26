Позната новинарка се скинула у бикини, пљуште коментари

Аутор:АТВ
26.03.2026
Спортска новинарка Сара Кардона (31), добро позната навијачима НФЛ-а и НБА лиге, импресионирала је не својим извјештавањем с терена, већ фотографијама с одмора.
Колумбијска љепотица подијелила је фотографије с плаже у Мајамију, гдје је уживала на сунцу. Јарко ружичасти купаћи костим нагласио је њезину беспријекорну фигуру, а њезин спокојан осмијех очарао је обожаватеље.
Обожаватељи нису могли суздржати емоције: "Колумбијска Барби", "Wow! Како лијепо!", "Краљица", "Најближе си савршенству!", пљуштали су коментари испод објаве.
Прекрасна и талентирана Сара Кардона (31) је новинарка и бивша судионица избора љепоте, најпознатија по свом раду на спортској мрежи ЕСПН као споредна репортерка.
Рођена и одрасла у Меделину. Такмичила се на неким изборима за Мис. Након дипломе почела је градити каријеру у спортском новинарству и почела је радити с Fox 17/WZTV-ом у Нешвилу као спортска коментаторка, а често је извјештавала и о спортским вијестима.
Затим је почела радити као слободна споредна репортерка за ESPN, а 2017. године добила је уговор с мрежом на пуно радно вријеме. Године 2021. придружила се ABC 36 News као спортска водитељица/репортерка, пратећи све што се тиче Кентуки Вајлдлетса. Данас је велика звијезда NBC Sports-a.
Кардона се редовито повезује са својим мноштвом пратитеља и обожаватеља путем Инстаграма и Икс-а, објављујући слике и видеозаписе о свом животу везаном уз спортско извјештавање.
