Породила се једна од најљепших манекенки

26.03.2026
10:49
Коментари:0
Манекенка Софија Ричи на свијет је донијела друго дијете, овог пута, дјечака, како су срећни родитељи још раније говорили о полу бебе. На друштвеним мрежама су одмах објавили фотографију тек рођене бебе и то док га држи старија сестра
"Љубави мог живота, Хенри Сесил Грејнџ", написала је Софија у опису објаве и тако открила и име дјетета.
Софија и Елиот су прво дијете добили 2024. године, а манекенка је раније у разговору за Вог говорила и о томе како је прва трудноћа утицала на њу, преноси б92.
"У посљедњих шест мјесеци научила сам више него у цијелом свом животу. Једноставно о томе за шта је све женско тијело способно", рекла је Софија.
Од првог дана везе су привлачили доста пажње, углавном због чињенице да потичу из богатих породица. Софија је ћерка славног пјевача Лајонела Ричија, док је Елиот син Лусијана Грејнџа, једног од најмоћнијих људи у музичкој индустрији.
Прије вјенчања, Софија је прихватила јудаизам због свог изабраника.
