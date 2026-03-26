“Сузана ме ухватила за руку” Рада се присјетила ситуације са Поповићевом удовицом

26.03.2026
09:20
Коментари:0
Пјевачица Рада Манојловић подијелила је детаље о естрадном магу Саши Поповићу и његовој супрузи Сузани.
Некадашња финалисткиња "Звезда Гранда" се присјетила невјероватног геста са самог почетка каријере који никада неће заборавити.
Документарни филм "Сале", посвећен животу и каријери Саше Поповића, изазвао је огромну пажњу домаће јавности. Емотивна прича заокружена је сјећањима породице и најближих сарадника који су подијелили успомене на естрадног мага.
Међу њима се нашла и пјевачица Рада Манојловић, која је истакла да је од Поповића имала огромну подршку, посебно док још није постала велика звијезда.
Рада је отворила душу и присетила се тешког периода када још увек није била финансијски стабилна, а Саша и Сузана су показали своју праву људску величину и приредили јој гест који памти и данас.
- Он и његова супруга на самом почетку моје каријере, видјели су током такмичења у каквим стајлинзима долазим и није било тешко да закључе да ја баш и немам - започела је пјевачица своју исповијест.
Како је открила, један обичан дан претворио се у прави сан. Саша Поповић ју је неочекивано позвао и саопштио јој да ће Сузана доћи по њу за само петнаест минута, са намјером да је води у познати тржни центар како би јој купила гардеробу, и то шта год јој се свиди!
- Она ме је ухватила за руку, па ме је водила кроз све спратове и бутике, сандале неке сјећам се које су тада 2007. биле двеста евра, то је као сада сигурно осамсто, хиљаду евра. То је било прескупо за мене тад, мени је двадесет евра била кућа - испричала је Рада, и даље под утиском невјероватне доброте и несебичне помоћи коју су јој Поповићи пружили када јој је било најтеже.
