Logo
Large banner

“Сузана ме ухватила за руку” Рада се присјетила ситуације са Поповићевом удовицом

26.03.2026

09:20

Коментари:

0
Пјевачица Рада Манојловић
Фото: Youtube/ Pravo LICE Estrade

Пјевачица Рада Манојловић подијелила је детаље о естрадном магу Саши Поповићу и његовој супрузи Сузани.

Некадашња финалисткиња "Звезда Гранда" се присјетила невјероватног геста са самог почетка каријере који никада неће заборавити.

Документарни филм "Сале", посвећен животу и каријери Саше Поповића, изазвао је огромну пажњу домаће јавности. Емотивна прича заокружена је сјећањима породице и најближих сарадника који су подијелили успомене на естрадног мага.

Међу њима се нашла и пјевачица Рада Манојловић, која је истакла да је од Поповића имала огромну подршку, посебно док још није постала велика звијезда.

Сцена

Снимљен нови дечко Раде Манојловић

Рада је отворила душу и присетила се тешког периода када још увек није била финансијски стабилна, а Саша и Сузана су показали своју праву људску величину и приредили јој гест који памти и данас.

- Он и његова супруга на самом почетку моје каријере, видјели су током такмичења у каквим стајлинзима долазим и није било тешко да закључе да ја баш и немам - започела је пјевачица своју исповијест.

Како је открила, један обичан дан претворио се у прави сан. Саша Поповић ју је неочекивано позвао и саопштио јој да ће Сузана доћи по њу за само петнаест минута, са намјером да је води у познати тржни центар како би јој купила гардеробу, и то шта год јој се свиди!

- Она ме је ухватила за руку, па ме је водила кроз све спратове и бутике, сандале неке сјећам се које су тада 2007. биле двеста евра, то је као сада сигурно осамсто, хиљаду евра. То је било прескупо за мене тад, мени је двадесет евра била кућа - испричала је Рада, и даље под утиском невјероватне доброте и несебичне помоћи коју су јој Поповићи пружили када јој је било најтеже.

(телеграф)

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

Сцена

Рада Манојловић шокирала објавом: ''Ватрени огањ нико неће избјећи''

1 мј

0
Рада Манојловић открила да ли је уградила силиконе

Сцена

Рада Манојловић открила да ли је уградила силиконе

1 мј

0
Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

Сцена

Рада Манојловић открила зашто ни ове године не планира удају

1 мј

0
Рада открила разлог раскида: Једва је чекао да се повуче

Сцена

Рада открила разлог раскида: Једва је чекао да се повуче

1 мј

0

Више из рубрике

Љуба Пантовић најзгоднија српска бака

Сцена

Најзгоднија српска бака открила колико је уложила у себе

13 ч

0
Познато у каквом здравственом стању је Зорица Брунцлик

Сцена

Познато у каквом здравственом стању је Зорица Брунцлик

17 ч

0
Пјевачица Гоца Лазаревић

Сцена

Пјевачица одлучила да више не снима пјесме: "Бацам паре"

18 ч

0
Пјевач хитно оперисан након што је заспао за воланом и имао удес

Сцена

Пјевач хитно оперисан након што је заспао за воланом и имао удес

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

31

Епилог велике акције: Ухапшене три особе, одузето око 2.000 литара горива

11

27

Амиџић: Они који предлажу смањење ПДВ-а предлажу нестабилност буџета

11

08

Трагичан епилог несреће у Сарајеву: Извучено тијело жене из Миљацке

11

06

Упозорење из "Вода Српске": Опрез код ових ријека!

10

49

Обиљежавање страдања Срба у Сијековцу код Брода

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner