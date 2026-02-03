Logo
Рада открила разлог раскида: Једва је чекао да се повуче

О вези пјевачице Раде Манојловић са њеним возачем Владимиром, у јавности се говори већ дуже вријеме, и мада Рада каже да је коначно нашла оног правог, још увијек не планира да се удаје.

Рада је одлучила да ову годину посвети послу, а да ће о свему информисати медије оног тренутка када ријеши да стане на луди камен.

Међутим, иако је сретна и заљубљена у новој вези, многе не престају да интригирају њени односи са бившим момцима, Миланом Станковићем и Харисом Берковићем.

"Мом партнеру не смета што се помиње Миланова и моја веза, па не би оволико све трајало да му нешто смета код мене", рекла је Рада па додала:

"Што се Хариса тиче, док смо били заједно, њему је јако сметало присуство медија, једва је чекао да се повуче. Он много ради, али га нема у медијима".

Осим њеног љубавног живота, публику такођер већ годинама интригира Радин однос са братом, такођер пјевачем Нешом Манојловићем, а пјевачица је одлучила да кратком изјавом стави тачку на све спекулације да нису у добрим односима.

"Ненад и ја нисмо блиски као што би брат и сестра требало да буду, то је истина, али ми смо једна крв. Велика је разлика и у годинама, али волимо се и снимит ћемо дует", рекла је Манојловићева, преноси Нова.

