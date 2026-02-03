Рада открила разлог раскида: Једва је чекао да се повуче

Извор:
Нова.рс
03.02.2026
13:02
Коментари:0
О вези пјевачице Раде Манојловић са њеним возачем Владимиром, у јавности се говори већ дуже вријеме, и мада Рада каже да је коначно нашла оног правог, још увијек не планира да се удаје.
Рада је одлучила да ову годину посвети послу, а да ће о свему информисати медије оног тренутка када ријеши да стане на луди камен.
Међутим, иако је сретна и заљубљена у новој вези, многе не престају да интригирају њени односи са бившим момцима, Миланом Станковићем и Харисом Берковићем.
"Мом партнеру не смета што се помиње Миланова и моја веза, па не би оволико све трајало да му нешто смета код мене", рекла је Рада па додала:
Сцена
Огласио се бивши менаџер Здравка Чолића након вијести да је он био мета напада
"Што се Хариса тиче, док смо били заједно, њему је јако сметало присуство медија, једва је чекао да се повуче. Он много ради, али га нема у медијима".
Осим њеног љубавног живота, публику такођер већ годинама интригира Радин однос са братом, такођер пјевачем Нешом Манојловићем, а пјевачица је одлучила да кратком изјавом стави тачку на све спекулације да нису у добрим односима.
"Ненад и ја нисмо блиски као што би брат и сестра требало да буду, то је истина, али ми смо једна крв. Велика је разлика и у годинама, али волимо се и снимит ћемо дует", рекла је Манојловићева, преноси Нова.
Сцена
11 ч0
Регион
11 ч0
Бања Лука
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму