Огласио се бивши менаџер Здравка Чолића након вијести да је он био мета напада

Извор:
Телеграф
03.02.2026
13:00
Коментари:0
На вилу поп пјевача Здравка Чолића на Дедињу синоћ је бачена бомба.
Након што су се у медијима појавиле информације да је мета можда био његов бивши менаџер Адис Гојак, који живи у кући поред, он се огласио.
Сцена
Бомба грешком бачена на Чолину кућу, ево ко је био мета
- Не знам стварно за ту причу да сам ја био мета. Нисам чуо, надам се да нисам. Нисам се чуо са Здравком - рекао је за Блиц.
Здравко Чолић био је у кући са супругом и млађом ћерком у тренутку када је на његову вилу бачена бомба.
Полиција је блокирала прилаз пјевачевом дому на Дедињу.
Док полиција и тужилац Вишег јавног тужилаштва и даље врше увиђај испред виле Здравка Чолића, на видјело излазе детаљи који бацају потпуно ново свјетло на цијели случај.
Сцена
Гелери разнијели фасаду и возни парк Здравка Чолића: Настала огромна штета приликом детонације
Према првим, незваничним информацијама са терена, интензивно се испитује могућност да је нападач погријешио двориште. С обзиром на то да прослављени пјевач деценијама ужива статус човјека без иједне мрље или сукоба, истражиоци сумњају да је мета заправо био неко од комшија из околних вила. Полиција ће са њим обавити разговор да ли је можда добијао пријетње.
"Тренутно се испитује кретање нападача и подаци са базних станица мобилне телефоније. Постоје индиције да је мета био оближњи објекат, а да је бомба кашикара на Чолино имање бачена грешком у мраку", наводи извор близак истрази.
Регион
11 ч0
Бања Лука
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Ауто-мото
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
12 ч0
Сцена
11 ч0
Најновије
Најчитаније
22
59
22
53
22
48
22
40
22
36
Тренутно на програму