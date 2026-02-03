Logo
Огласио се бивши менаџер Здравка Чолића након вијести да је он био мета напада

Извор:

Телеграф

03.02.2026

13:00

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу
Фото: TANJUG/ MARIJA ĐORĐEVIĆ

На вилу поп пјевача Здравка Чолића на Дедињу синоћ је бачена бомба.

Након што су се у медијима појавиле информације да је мета можда био његов бивши менаџер Адис Гојак, који живи у кући поред, он се огласио.

Кућа Здравка Чолић

Сцена

Бомба грешком бачена на Чолину кућу, ево ко је био мета

- Не знам стварно за ту причу да сам ја био мета. Нисам чуо, надам се да нисам. Нисам се чуо са Здравком - рекао је за Блиц.

Здравко Чолић био је у кући са супругом и млађом ћерком у тренутку када је на његову вилу бачена бомба.

Полиција је блокирала прилаз пјевачевом дому на Дедињу.

Док полиција и тужилац Вишег јавног тужилаштва и даље врше увиђај испред виле Здравка Чолића, на видјело излазе детаљи који бацају потпуно ново свјетло на цијели случај.

Здравко Чолић-07092025

Сцена

Гелери разнијели фасаду и возни парк Здравка Чолића: Настала огромна штета приликом детонације

Испитује се језива теорија: Чола је колатерална штета?

Према првим, незваничним информацијама са терена, интензивно се испитује могућност да је нападач погријешио двориште. С обзиром на то да прослављени пјевач деценијама ужива статус човјека без иједне мрље или сукоба, истражиоци сумњају да је мета заправо био неко од комшија из околних вила. Полиција ће са њим обавити разговор да ли је можда добијао пријетње.

"Тренутно се испитује кретање нападача и подаци са базних станица мобилне телефоније. Постоје индиције да је мета био оближњи објекат, а да је бомба кашикара на Чолино имање бачена грешком у мраку", наводи извор близак истрази.

