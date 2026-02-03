Гелери разнијели фасаду и возни парк Здравка Чолића: Настала огромна штета приликом детонације

Извор:
Елитни дио Београда јутрос је био поприште драматичног напада када је за сада непозната особа рано јутрос бацила експлозивну направу на вилу прослављеног пјевача Здравка Чолића.
Према најновијим сазнањима, у тренутку детонације у кући су се налазили Здравко, супруга Сандра и ћерка Лара.
Иако је првобитна информација указивала на мању штету, најновији подаци са увиђаја откривају да је ситуација много озбиљнија. Поред тешких оштећења на фасади и масивној огради, гелери су засули и простор гдје су била паркирана возила.
Према незваничним информацијама, на неколико луксузних аутомобила у дворишту и испред њега полупана су стакла, а каросерије су изрешетане гелерима.
Комшије кажу да је прасак био толико јак да су се активирали алармни системи на возилима широм улице, док су дијелови направе летјели десетинама метара унаоколо.
Увиђај на лицу мјеста и даље траје, а њиме руководи тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду. Полиција је блокирала прилаз улици, а форензичари покушавају да изолују ДНК трагове са остатака направе.
"Ово је био директан напад на имовину, али с обзиром на то да је цела породица била унутра, срећа је што нико није страдао. Штета на аутомобилима и објекту је огромна, али људски животи су били најугроженији," наводи извор близак истрази.
Рад полиције је у пуном јеку. Тренутно се скидају снимци са свих сигурносних камера са виле, али и са суседних објеката на Дедињу. Верује се да је нападач имао помагача који га је чекао у возилу у оближњој попречној улици.
