Logo
Large banner

Гелери разнијели фасаду и возни парк Здравка Чолића: Настала огромна штета приликом детонације

Извор:

Телеграф

03.02.2026

12:24

Коментари:

0
Гелери разнијели фасаду и возни парк Здравка Чолића: Настала огромна штета приликом детонације
Фото: ATV

Елитни дио Београда јутрос је био поприште драматичног напада када је за сада непозната особа рано јутрос бацила експлозивну направу на вилу прослављеног пјевача Здравка Чолића.

Према најновијим сазнањима, у тренутку детонације у кући су се налазили Здравко, супруга Сандра и ћерка Лара.

Жупљанин

Република Српска

Жупљанин: Циљано опструисање поступка против Дудаковића

Страдао возни парк

Иако је првобитна информација указивала на мању штету, најновији подаци са увиђаја откривају да је ситуација много озбиљнија. Поред тешких оштећења на фасади и масивној огради, гелери су засули и простор гдје су била паркирана возила.

Према незваничним информацијама, на неколико луксузних аутомобила у дворишту и испред њега полупана су стакла, а каросерије су изрешетане гелерима.

Комшије кажу да је прасак био толико јак да су се активирали алармни системи на возилима широм улице, док су дијелови направе летјели десетинама метара унаоколо.

milos bukejlovic atv

Република Српска

Бивши министар Милош Букејловић има нови посао

Тужилаштво и полиција на терену

Увиђај на лицу мјеста и даље траје, а њиме руководи тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду. Полиција је блокирала прилаз улици, а форензичари покушавају да изолују ДНК трагове са остатака направе.

"Ово је био директан напад на имовину, али с обзиром на то да је цела породица била унутра, срећа је што нико није страдао. Штета на аутомобилима и објекту је огромна, али људски животи су били најугроженији," наводи извор близак истрази.

zdravko colic screenshot youtube

Сцена

''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

Провјеравају се снимци камера

Рад полиције је у пуном јеку. Тренутно се скидају снимци са свих сигурносних камера са виле, али и са суседних објеката на Дедињу. Верује се да је нападач имао помагача који га је чекао у возилу у оближњој попречној улици.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Здравко Чолић

bačena bomba

Бомба на кућу Здравка Чолића

Здравко Чолић бомба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аманда Кендић

Друштво

Срећан крај потраге: Пронађена Аманда из Велике Кладуше

12 ч

0
Почетак фебруара мијења живот за ова три знака: Све им иде од руке

Занимљивости

Почетак фебруара мијења живот за ова три знака: Све им иде од руке

12 ч

0
Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

Свијет

Огласио се Лајчак први пут након што је повезан са Епстајном

12 ч

0
Пет животних навика које вас увијек штите

Савјети

Пет животних навика које вас увијек штите

12 ч

0

Више из рубрике

Здравко Чолић-бачена бомба на кућу

Сцена

Прва комшиница Здравка Чолића након бачене бомбе: "Надам се да су..."

11 ч

0
''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

Сцена

''Сви су мислили да је Здравко Чолић умро'': Објава шокирала јавност

12 ч

0
Откривено ко је био у вили Здравка Чолића кад је бачена бомба

Сцена

Откривено ко је био у вили Здравка Чолића кад је бачена бомба

12 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Сцена

Ово је кућа Здравка Чолића на коју је бачена бомба

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner