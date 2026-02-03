Logo
Large banner

Почетак фебруара мијења живот за ова три знака: Све им иде од руке

Извор:

Крстарица

03.02.2026

12:12

Коментари:

0
Почетак фебруара мијења живот за ова три знака: Све им иде од руке
Фото: Unsplash/Daniel Carmona

Ако имаш осјећај да се ваздух мијења почетком фебруара, то није случајно. За три знака хороскопа судбина коначно попушта кочницу. Није ово прича о срећи преко ноћи, већ о награди за све оно што су ћутке издржали.

Бик

Бик улази у фазу у којој се труд коначно исплаћује. Можда кроз посао који се ширио споро, можда кроз договор који је дуго стајао „на чекању“. Новац долази стабилно, без драме, али баш онако како Бик воли – сигурно. Ако ти неко понуди сарадњу почетком мјесеца, немој одмах да сумњаш. Не троши све чим легне. Ово је тренутак за паметно улагање, не за доказивање.

илу-жена-10102025

Савјети

Пет животних навика које вас увијек штите

Шкорпија

Код Шкорпије се ствари покрећу нагло. Један позив, једна порука или непланирана понуда могу окренути ток цијеле приче. Паре долазе из неочекиваног правца – бонус, дуг који се враћа, или чак потпуно нова идеја. Да ли си спреман да вјерујеш себи? Слушај интуицију, али немој играти на све или ништа. Мало опреза сада значи много мира касније.

Јарац

Јарац коначно долази на своје. Све оно типа „ћути и ради“ сада даје конкретне резултате. Ауторитет расте, приходи се поправљају, а осјећај контроле се враћа. Занимљиво је како људи одједном почињу да те слушају. Искористи то. И не преузимај туђе обавезе – фокус на себе доноси највећу зараду.

648c325d97116 marihuana

Хроника

У Бијељини пронађено више од 50 килограма марихуане!

Почетак фебруара није чаролија, али јесте прекретница. За ова три знака хороскопа живот постаје лакши, а новац престаје да буде стална брига. Питање је само једно – да ли ћеш препознати тренутак и искористити га или ћеш сумњати баш кад треба да вјерујеш? Судбина је одрадила своје. На теби је потез.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

pare

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Денис Шулић нашао нови посао

Република Српска

Денис Шулић нашао нови посао

12 ч

0
Селефијске даије у БИХ савјетују како тући жену и ограничити јој кретање

БиХ

Селефијске даије у БИХ савјетују како тући жену и ограничити јој кретање

12 ч

0
Откривено ко је био у вили Здравка Чолића кад је бачена бомба

Сцена

Откривено ко је био у вили Здравка Чолића кад је бачена бомба

12 ч

0
Кућа Здравка Чолић на коју је бачена бомба

Сцена

Ово је кућа Здравка Чолића на коју је бачена бомба

12 ч

0

Више из рубрике

Помрачење Сунца доноси богатство за 4 знака

Занимљивости

Помрачење Сунца доноси богатство за 4 знака

14 ч

0
Најчуванија индустријска тајна: Формула за WD-40 крије се у сефу банке, а чак ни директор није смио да је види 30 година

Занимљивости

Најчуванија индустријска тајна: Формула за WD-40 крије се у сефу банке, а чак ни директор није смио да је види 30 година

15 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

За ова три знака фебруар ће бити најдужи мјесец у животу

15 ч

0
Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Прочитајте шта вам звијезде данас поручују

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Погледајте како је Партизан изгубио у посљедњој секунди

22

53

Пазуревић за АТВ: Мислим да људи у Савјету министара немају благе везе какве су нама посљедице нанесене

22

48

Годишњица пуцњаве у Шведској: Аднан из БиХ кћерку назвао по жени која га је спасила

22

40

Наставак пројекта туристичких ваучера у Републици Српској

22

36

Брутална посљедња четвртина и Звездини небески скокови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner