За ова три знака фебруар ће бити најдужи мјесец у животу

03.02.2026

08:33

Фото: Unsplash

Фебруар можда траје кратко, али ове године за Водолије, Бикове и Шкорпије биће све само не миран.

Ово није период ситних промјена попут нове фризуре или гардеробе - већ тренутак када се одлучује о озбиљним стварима - односима, послу, селидби или потпуно новом животном правцу.

Ако осјећате унутрашњи немир, могуће је да вас планете већ гурају ка сљедећем кораку.

Водолија: Крај компромиса

Како је фебруар сезона Водолије, енергија је усмјерена директно на вас. Овог пута више нећете имати стрпљења за односе или послове у којима се стално прилагођавате. Долази тренутак искрености, према себи и другима. Водолије у фебруару доносе одлуке које враћају слободу и независност.

Бик: Промјена која води ка стабилности

Бикови обожавају сигурност, али фебруар им доноси ситуације које их терају да ризикују. Могућа је нова пословна понуда, финансијски заокрет или одлука која мијења дугорочну стабилност. Иако ће промјена д‌јеловати застрашујуће, управо она може донети сигурнију будућност.

Шкорпија: Емоционално чишћење

Шкорпије овог мјесеца не рјешавају каријеру - већ срце. Неријешени односи, старе приче или токсичне везе излазе на површину.

Фебруар тражи искрен рез, па ћете морати да одлучите кога задржавате у животу, а кога заувијек пуштате. Ово је период када Шкорпије праве простор за људе који их заиста поштују.

(Информер)

