Ријешена мистерија Бермудског троугла?

Нова теорија би коначно могла да објасни зашто се Бермудски троугао дуго повезује са мистериозним нестанцима бродова и авиона.
Истраживачи већ дуго сугеришу да су необични услови околине, попут ријетких комбинација ослобађања метана са океанског дна, могли привремено да поремете пловност и моторе.
Према Роналду Каперу из часописа What If Science, феномен је можда био активан у прошлости, али је од тада нестао, што би могло да објасни зашто су инциденти у том подручју смањени посљедњих деценија, пише Дејли мејл.
Ова теорија не укључује ванземаљце, портале или клетве, већ природне силе које би могле накратко да створе опасне услове.
Неки научници спекулишу да је Бермудски троугао можда некада био склон мистериозним несрећама и нестанцима бродова и авиона због ових јединствених услова. Ако је тачно, ово би могло да ријеши вјековне спекулације, а да мистика региона остане нетакнута.
Иако ново објашњење привлачи пажњу на форумима и друштвеним мрежама, стручњаци упозоравају да су докази и даље ограничени. Обалска стража САД је нагласила да не постоји препозната географска опасност и да су многи инциденти можда преувеличани или погрешно пријављени.
Бермудски троугао је лабаво дефинисан регион површине отприлике милион и 300.000 квадратних километара у западном дијелу сјеверног Атлантског океана. Обично се описује као троугласто подручје које повезује три тачке: Мајами на Флориди, острво Бермуда и Сан Хуан у Порторику.
Студија сугерише да су ерупције метана са морског дна највјероватније објашњење за изненадна потонућа бродова или кварове мотора у том подручју. Ова испуштања гаса могла су да смање густину воде, узрокујући губитак пловности бродова, а можда су чак утицала и на мале авионе који лете ниско изнад океана.
Капер је примијетио да се сличне опасности од метана јављају и на другим мјестима, али ако је Бермудски троугао доживио привремено „активно поље“, то би могло да објасни групу нестанака пријављених током одређених периода.
„Више спекулација сугерише нешто још чудније: да је Троугао накратко био погођен непознатим природним феноменом који више не постоји“, написао је за What If Science, образовни веб-сајт који истражује сложене научне теорије, физику и историју примјењујући их на апсурдне или хипотетичке сценарије.
„Нису у питању ванземаљци нити портали у друге свјетове, већ ријетке комбинације сила из животне средине.“
