Ракун као слијепи путник стигао у Бјелорусију

02.02.2026
21:51
Коментари:0
Цариници у Бјелорусији рекли су да се аутомобил који је у ту земљу стигао из Сједињених Држава показао с изненађујућим слијепим путником: ракуном.
Царинске власти Бјелорусије изјавиле су да је аутомобил био један од неколико у бродском контејнеру који је у земљу стигао бродом.
Царински истражитељи уочили су ракуна како дријема на инструмент табли и одвели су животињу у ветеринарску постају округа Ошмиану, гдје је показао здрав апетит за јајима.
"Он је пријатељски настројен и добро одгојен. Нови додаци његовим прехрамбеним преференцијама - штапићи од ракова и свјеже грожђе - придружили су се кокошјим јајима која је волио од првог дана", рекао је Царински одбор у ажурирању.
Ракун, који се сада зове Сениа, биће у карантину до 3. фебруара, када ће власти одлучити хоће ли имати нову кућу у зоолошком врту Гродно или шуми Налибоки, преноси "Упи".
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
22 ч0
Најновије
Најчитаније
11
14
11
12
11
10
11
08
11
06
Тренутно на програму