Ракун као слијепи путник стигао у Бјелорусију

02.02.2026

21:51

Ракун као слијепи путник стигао у Бјелорусију

Цариници у Бјелорусији рекли су да се аутомобил који је у ту земљу стигао из Сједињених Држава показао с изненађујућим слијепим путником: ракуном.

Царинске власти Бјелорусије изјавиле су да је аутомобил био један од неколико у бродском контејнеру који је у земљу стигао бродом.

Царински истражитељи уочили су ракуна како дријема на инструмент табли и одвели су животињу у ветеринарску постају округа Ошмиану, гд‌је је показао здрав апетит за јајима.

"Он је пријатељски настројен и добро одгојен. Нови додаци његовим прехрамбеним преференцијама - штапићи од ракова и свјеже грожђе - придружили су се кокошјим јајима која је волио од првог дана", рекао је Царински одбор у ажурирању.

Ракун, који се сада зове Сениа, биће у карантину до 3. фебруара, када ће власти одлучити хоће ли имати нову кућу у зоолошком врту Гродно или шуми Налибоки, преноси "Упи".

Тагови:

rakun

Бјелорусија

