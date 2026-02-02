Мушкарац преминуо након што је појео најотровнију печурку на свијету: Ова врста расте и у нашим крајевима

Извор:
02.02.2026
Мушкарац из Калифорније преминуо је након што је појео дивље печурке. То је четврти такав смртни случај у посљедњих неколико мјесеци, док здравствени званичници упозоравају на "незабиљежену епидемију".
Надлежни су саопштили да је једна особа из округа Контра Коста преминула након конзумирања дивљих печурака, наводи се у саопштењу здравствене службе Контра Коста, пренио је Пипл.
Жртва је био Хиспаноамериканац у својим шездесетим годинама, изјавила је др Лиза Родело, замјеница здравственог званичника у окружном здравственом систему. Она је такође упозорила на опасности сакупљања и конзумирања дивљих печурака.
Према наводима Калифорнијског одјељења за јавно здравље (ЦДПХ), у различитим дијеловима Калифорније, нарочито током кишне сезоне, расте велики број врста дивљих печурака. Двије најотровније врсте су печурка "Смртна капа" (Amanita phalloides, код нас позната као зелена пупавка) и „Западни анђео уништења“ (Amanita ocreata).
Многе отровне печурке могу по изгледу и укусу да подсјећају на јестиве печурке које се могу наћи у продавницама.
"Додатно, особе које су се недавно доселиле у Калифорнију, а навикле су да сакупљају печурке у својој домовини, могу погрешно да замјене отровне печурке у Калифорнији са безбједним печуркама које су сакупљали или узгајали у својој земљи поријекла", упозорила је агенција.
Од 18. новембра 2025. године забиљежено је 39 случајева тровања печурком зелена пупавка и четири смртна исхода, према подацима ЦДПХ. Случајеви су забиљежени у 10 различитих округа широм Калифорније.
"Калифорнија доживљава невиђену епидемију тешких болести и смртних случајева повезаних са људима који случајно беру и једу дивље печурке", саопштила је агенција, која је објавила два савјетодавна упозорења од децембра 2025.
У јануару су здравствени званичници државе позвали становнике да престану да траже дивље печурке због онога што су сумњали да је највећа епидемија тровања дивљим печуркама у Калифорнији.
Најбољи начин да останете безбједни је да не једете дивље печурке, тврде надлежни. Свако ко случајно поједе отровну печурку, попут зелене пупавке, можда неће имати симптоме до шест или 24 сата касније.
Рани симптоми могу се кретати од болова у стомаку и мучнине до повраћања и умора. Озбиљне компликације могу се кретати од оштећења јетре (понекад је неопходна трансплантација), као и смртоносног исхода, наводе здравствени стручњци.
Др Моника Ганди, стручњак за заразне болести на Универзитету Калифорније у Сан Франциску, рекла је да су печурке зелена пупавка "најсмртоносније печурке" на свијету и да се не могу учинити безбједним за јело.
"Кување или замрзавање заправо не уништава токсине“, рекла је и додала "и баш као што око пола печурке може убити некога".
Свако ко је појео отровну печурку треба одмах да потражи медицинску помоћ или да позове локалну телефонску линију за контролу тровања.
(Телеграф)
