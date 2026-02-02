Logo
Large banner

Мајстори се баш показали: Кућа из БиХ насмијала цијели Балкан

Извор:

н1инфо.ба

02.02.2026

11:37

Коментари:

0
Кућа из БиХ насмијала Балкан
Фото: Фејсбук

На Фејсбуку се појавила фотографија куће из Босне и Херцеговине која је за врло кратко вријеме привукла изненађујуће велику пажњу.

Видео приказује дом гдје грађевинари очигледно нису добро обавили свој посао.

Дио фасаде - одмах испод крова - заједно с изолацијом потпуно се ољуштио са циглене конструкције што је изазвало духовите реакције.

Hladnoca 1

Свијет

Румунија на удару: Пријети им смрзавање

Фотографија је подијељена на страници Squatting Slavs In Tracksuits, која често објављује необичне сцене из свакодневног живота на Балкану и у Источној Европи.

Подијели:

Таг:

kuća

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Krave Stoka Goveda

Занимљивости

Држава која има више крава него људи

9 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

За ова три знака 2026. је година кармичког преокрета

10 ч

0
Шта дан рођења говори о вама: Тумачење датума од 1. до 31.

Занимљивости

Шта дан рођења говори о вама: Тумачење датума од 1. до 31.

11 ч

0
Хороскоп за 2. фебруар: Очекује нас динамичан дан

Занимљивости

Хороскоп за 2. фебруар: Очекује нас динамичан дан

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner