Мајстори се баш показали: Кућа из БиХ насмијала цијели Балкан

На Фејсбуку се појавила фотографија куће из Босне и Херцеговине која је за врло кратко вријеме привукла изненађујуће велику пажњу.
Видео приказује дом гдје грађевинари очигледно нису добро обавили свој посао.
Дио фасаде - одмах испод крова - заједно с изолацијом потпуно се ољуштио са циглене конструкције што је изазвало духовите реакције.
Фотографија је подијељена на страници Squatting Slavs In Tracksuits, која често објављује необичне сцене из свакодневног живота на Балкану и у Источној Европи.
