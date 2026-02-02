За ова три знака 2026. је година кармичког преокрета

Извор:
02.02.2026
Каже се да свемир никоме не остаје дужан, ако сте се протеклих година питали када ће ваш труд. Наплата дугова коначно стиже, сузе или неправда коју сте претрпјели коначно ће доћи на наплату, 2026. година доноси одговор.
Астролошке конфигурације, предвођене великим помјерањима спорих планета, сугеришу да је вријеме „празног хода“ завршило.
Карма ове године не долази као казна, већ као прецизна вага која ће изравнати рачуне. Док ће неки уживати у плодовима које су годинама стрпљиво садили, други ће се морати суочити с посљедицама својих поступака.
Ево која три знака улазе у свој велики кармички циклус.
Дјевице су годинама биле „ступ“ на који су се сви ослањали, често занемарујући сопствене потребе како би поправиле туђе животе. Осећај да вас околина узима здраво за готово у 2026. години потпуно нестаје. Карма вам доноси преокрет у облику професионалног признања и финансијске сатисфакције коју сте одавно заслужили, али вам је измицала.
Ипак, кармичка наплата за Дјевице долази и кроз односе – сви они који су користили вашу доброту полако ће нестати из вашег живота, чистећи простор за људе који ће вас цијенити. Припремите се на годину у којој се „не“ претвара у вашу најмоћнији алат за срећу.
За Шкорпије 2026. година доноси најинтензивнији облик кармичког прочишћења. Ако сте у прошлости играли поштено, али сте били жртва закулисних игара, свемир сада преокреће плочу у вашу корист. Истина излази на видјело, а ваши непријатељи сами упадају у јаме које су другима копали. С друге стране, Шкорпије које су користили манипулацију осјетиће тежину властитих одлука. У оба случаја наплата дугова слиједи.
Ово је година у којој се ваша интуиција изоштрава до максимума, допуштајући вам да препознате прилике које су вам пре биле скривене. Ваш кармички дуг се брише кроз трансформацију – остављате стари идентитет иза себе и коначно преузимате моћ која вам припада.
Јарац је знак који најбоље разумије концепт труда и времена, а 2026. је година када се ваша „дужничка књига“ напокон затвара у плусу. Сатурнови транзити доносе вам наплату за сву ону самоћу, одрицања и напоран рад кроз који сте пролазили док су се други забављали. За вас кармички преокрет значи стабилност о којој сте сањали. То може бити куповина некретнине, оснивање породице или успон на врхунац каријере који се чинио недостижним.
Карма вас награђује за интегритет; остали сте досљедни себи када је било најтеже, а сада ће се врата која су годинама била закључана отворити сама од себе, а да их не морате силом гурати, преносити Индекс.хр.
