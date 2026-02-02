Logo
Школе затворене због невремена, аутомобили сатима заробљени у снијегу

Извор:

Танјуг

02.02.2026

08:21

Невријеме у Грчкој
Фото: Facebook/Screenshot

Због невремена које је погодило Грчку данас ће на југоистоку те земље, у Тракији, бити затворене школе у неколико области, саопштили су званичници.

Према одлуци званичника, настава ће се у школама у више области у Тракији одвијати онлајн, док школе остају затворене због обилних сњежних падавина и мраза, преноси ЕРТ њуз.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија

Свијет

Током протекле ноћи руски ПВО уништио 31 украјински дрон

У скијалишту Лаилија у Сересу, 15 аутомобила је било заробљено сатима јер њихови возачи нису поставили ланце за снијег а набујала ријека озбиљно је угрозила многа села на Санторинију.

Невријеме у Грчкој данас ће у више дијелова те земље донијети обилне кише, олује и локално обилне сњежне падавине а најугроженији ће бити источни Егеј, Крит, Тракија и дијелови источне Македоније, гдје се предвиђа да ће се вјетрови појачати, а да ће температура додатно пасти.

Тагови:

Грчка

невријеме

