Од конфронтације до сарадње: Шта су у Пекингу договорили предсједници Кине и САД?

Си Ђинпинг и Доналд Трамп послије девет година сусрели су се овај пут у Пекингу. Кинески предсједник позвао је Трампа да "заједно граде свијетлу будућност" и поручио да је одувијек вјеровао да Кина и Сједињене Државе имају више заједничких интереса него разлика.
Сагласили су се да су односи Кине и Америке најважнији билатерални односи на свијету. Трамп је Сију рекао да му је част да буде његов пријатељ и да ће односи њихове двије земље бити бољи него икада раније.
Умјесто срдачног загрљаја који је свијет очекивао - суздржано руковање. Тако је почела дводневна посјета Доналда Трампа Пекингу. Морамо радити као партнери, а не као ривали, поручио је кинески предсједник након двосатног билатералног састанка са америчким колегом.
Си је поручио да су односи Кине и Сједињених Америчких Држава "најзначајнији на свијету" и упозорио да две стране не смију да га "покваре".
- Данас смо предсједник Трамп и ја имали детаљне разговоре о односима Кине и САД и међународној и регионалној динамици. Обојица вјерујемо да су односи Кине и САД најважнији билатерални односи на свијету. Морамо их учинити успјешним и никада не смијемо да их покваримо - поручио је предсједник Кине.
Он је истакао да и Кина и САД "могу да добију кроз сарадњу, а изгубе кроз конфронтацију"
"Наше двије земље треба да буду партнери, а не ривали", поручио је кинески лидер.
Си је навео и да су се он и Трамп сагласили да граде "конструктиван однос стратешке стабилности" између две земље како би се подстакао "стабилан, здрав и одржив развој" билатералних односа и свету донело више мира, просперитета и напретка.
Радујем се размјени мишљења о важним питањима која се тичу обје земље и свијета, рекао је Си, иако медији преносе да теме Тајван и сукоб у Ирану још нису дошли на дневни ред. Оба предсједника сматрају ову годину прекретницом у односу двије земље.
"Имаћемо фантастичну будућност заједно. Велико поштовање према Кини и послу који сте урадили. Ви сте сјајан вођа. Свима то говорим, ви сте сјајан вођа. Понекад се људима не свиђа што то кажем, али ја то ипак кажем јер је истина. Ја само говорим истину", нагласио је Трамп.
Трамп је позвао кинеског предсједника у посјету Вашингтону 24. септембра. Након билатералног састанка одржан је банкет, а медији процјењују да је атмосфера била опуштенија. И Кина и Сједињене Државе могу добити много од сарадње, а изгубити од конфронтације, рекао је Си на банкету.
На маргини предсједничких разговора, кинески премијер Ли Ћијанг разговарао је са америчким пословним лидерима који су дошли са Трампом у Пекинг, укључујући Илона Маска, Тима Кука из компаније Епл и извршног директора компаније Нвидија, Џенсена Хуанга.
