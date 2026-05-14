За вакцину против хантавируса потребне су године истраживања?

14.05.2026 15:22

Фото: pexels/Artem Podrez

Вакцина против епидемије хантавируса која се догодила на крузеру може се направити, али и да се испуне сви стандарди и изврше сва потребна тестирања, то би могло потрајати неколико година, рекао је за руске медије Генадиј Онишченко, епидемиолог Руске академије наука и замјеник председника Руске академије образовања.

„Спремни смо да произведемо вакцину. И то није толико научни изазов колико технолошки. Може се направити на исти начин као што смо урадили са вирусом корона. Али, наравно, ако пратимо све стандарде регистрације лијекова – претклиничка испитивања, затим три фазе клиничких испитивања – сам процес регистрације ће трајати неколико година“, објаснио је Онишченко.

Он је напоменуо да остаје питање против ког соја хантавируса се треба вакцинисати — има их преко 40 — али нема потребе да се праве лијекови против свих њих одједном. Такође је важно разумијети кога тачно треба вакцинисати, закључио је епидемиолог.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

