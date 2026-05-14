Мађар укида војно ванредно стање

Мађарска ће укинути ванредно стање уведено у прољеће 2022. године због ситуације у Украјини, саопштио је мађарски премијер Петер Мађар.
"Данас, четири године касније, завршава се војно ванредно стање које је увео Орбан", навео је Мађар на друштвеним мрежама.
Он је додао да се завршава и период проширених овлаштења парламента у ванредним околностима, који је првобитно уведен током пандемије ковида 19.
Мађарски Парламент увео је ванредно стање због сукоба у Украјини 24. маја 2022. године, првобитно на шест мјесеци, а касније га је у више наврата продужавао.
Опозиционе странке критиковале су ту мјеру, тврдећи да је омогућила Влади да доноси кључне одлуке без одобрења Парламента.
