Одржан округли сто "Од крајишта до Крајине"

Аутор:

АТВ
14.05.2026 13:43

Коментари:
0

0
Фото: Уступљена фотографија

У организацији Института за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци, одржан је округли сто под називом „Од крајишта до Крајине“.

Циљ округлог стола је био да освијетли историјске процесе који су обликовали простор Крајине од раног новог вијека до данас. У раду су учествовали историчари из више академских центара у Републици Српској и Србији, међу којима су Бошко М. Бранковић, Радован Субић, Предраг М. Вајагић, Милан Гулић, Нино Делић, Аранђел Смиљанић и Георгије Вулић.

Током округлог стола разматране су теме које су обухватиле османску граничну политику, значај Војне крајине у оквиру Хабзбуршке монархије, политичке процесе у региону, као и савремене историјске токове.

Учесници су истакли значај научног дијалога и мултидисциплинарног приступа у проучавању историје Крајине, с посебним освртом на њену улогу у ширим друштвеним и политичким процесима.

