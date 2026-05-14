Одржан округли сто „Од крајишта до Крајине“

Аутор:АТВ
Коментари:0
У организацији Института за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци, одржан је округли сто под називом „Од крајишта до Крајине“.
Циљ округлог стола је био да освијетли историјске процесе који су обликовали простор Крајине од раног новог вијека до данас. У раду су учествовали историчари из више академских центара у Републици Српској и Србији, међу којима су Бошко М. Бранковић, Радован Субић, Предраг М. Вајагић, Милан Гулић, Нино Делић, Аранђел Смиљанић и Георгије Вулић.
Током округлог стола разматране су теме које су обухватиле османску граничну политику, значај Војне крајине у оквиру Хабзбуршке монархије, политичке процесе у региону, као и савремене историјске токове.
Учесници су истакли значај научног дијалога и мултидисциплинарног приступа у проучавању историје Крајине, с посебним освртом на њену улогу у ширим друштвеним и политичким процесима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
46 мин0
БиХ
47 мин0
Сцена
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Бања Лука
4 ч9
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
18 ч0
Бања Лука
1 д0
Најновије
14
22
14
21
14
16
14
07
14
03
Тренутно на програму