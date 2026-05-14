Женева: У току расправа о Трговској гори

14.05.2026 13:37

Сучељавање у Женеви о Трговској гори.
У току је расправа у Женеви у Палати нација пред Одбором за имплементацију Еспоо Конвенције о Поднеску БиХ којим се изражава забринутост о испуњавању обавеза Хрватске према Конвенцији у вези са планираним успостављањем складишта радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива на Черкезовцу, Трговска гора.

У уводном обраћању министар Бојан Випотник, као шеф делегације БиХ, је нагласио да је Хрватска већ предузела активности на тој локацији, укључујући рушење и припремне радове, и истовремено усвојила посебан законски оквир за изградњу центра за управљање радиоактивним отпадом.

"Заједно са испоруком складишних контејенера, финансијским планирањем и дугорочним инфраструктурним припремама ове мјере указују да је локација у ствари већ одређена прије завршетка поступка процјене утицаја на животну средину, док, истовремено, Студија о процјени утицаја на животну средину још увијек није објављена", навео је министар Випотник, између осталог, истичући да Хрватска није водила рачуна о могућем утицају на животну средину у прекограничном контексту, те да се БиХ оштро противи овом захвату јер предметна локација не испуњава основне параметре за складиштење било каквог, а нарочито не опасног отпада.

На маргинама сучељавања са Хрватском, министар Випотник ће се састати са извршним секретаром Економске комисије Уједињених нација за Европу, Татјаном Молчеан.

Очекује се да ће састанку присуствовати и Елена Сантер, секретар ЕСПОО Конвенције и Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину (СЕА).

