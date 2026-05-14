Женева: У току расправа о Трговској гори

Аутор:АТВ
Коментари:0
У току је расправа у Женеви у Палати нација пред Одбором за имплементацију Еспоо Конвенције о Поднеску БиХ којим се изражава забринутост о испуњавању обавеза Хрватске према Конвенцији у вези са планираним успостављањем складишта радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива на Черкезовцу, Трговска гора.
У уводном обраћању министар Бојан Випотник, као шеф делегације БиХ, је нагласио да је Хрватска већ предузела активности на тој локацији, укључујући рушење и припремне радове, и истовремено усвојила посебан законски оквир за изградњу центра за управљање радиоактивним отпадом.
"Заједно са испоруком складишних контејенера, финансијским планирањем и дугорочним инфраструктурним припремама ове мјере указују да је локација у ствари већ одређена прије завршетка поступка процјене утицаја на животну средину, док, истовремено, Студија о процјени утицаја на животну средину још увијек није објављена", навео је министар Випотник, између осталог, истичући да Хрватска није водила рачуна о могућем утицају на животну средину у прекограничном контексту, те да се БиХ оштро противи овом захвату јер предметна локација не испуњава основне параметре за складиштење било каквог, а нарочито не опасног отпада.
Република Српска
Влада Српске утврдила Приједлог закона о платним услугама
На маргинама сучељавања са Хрватском, министар Випотник ће се састати са извршним секретаром Економске комисије Уједињених нација за Европу, Татјаном Молчеан.
Очекује се да ће састанку присуствовати и Елена Сантер, секретар ЕСПОО Конвенције и Протокола о стратешкој процјени утицаја на животну средину (СЕА).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
22
14
21
14
16
14
07
14
03
Тренутно на програму