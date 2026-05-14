ЦИК БиХ утврдио листу: Скоро 12.000 кандидата за предсједнике бирачких одбора

АТВ

АТВ
14.05.2026 11:14

Централна изборна комисија БиХ је на данашњој сједници донијела Одлуку којом је утврдила листу од 11.998 кандидата за предсједника и замјеника предсједника бирачких одбора.

ЦИК БиХ ће уз консултације с изборним комисијама основних изборних јединица након спроведене едукације, сертификације и оцјењивања извршити именовање те утврдити дужност и бирачко мјесто успјешним кандидатима за Опште изборе у БиХ заказане за 04. октобар 2026. године.

ЦИК БиХ је од 2024. године већ успоставила листу од 11.131 кандидата који су задовољили све опште и посебне критеријуме, а након расписивања јавног конкурса ове године додатних 867 кандидата је испунило опште и посебне критеријуме.

"Тако, сада се на утврђеној листи налази 11.998 кандидата за предсједника и замјеника предсједника бирачких одбора", истиче се у саопштењу ЦИК-а БиХ.

