Бакир Изетбеговић потврдио: Бићу кандидат за Предсједништво БиХ

14.05.2026 09:23

Фото: Facebook/Bakir Izetbegović

Предсједник Странке демократске акције Бакир Изетбеговић потврдио је да ће бити кандидат за Предсједништво БиХ, док се званична потврда очекује сутра, 15. маја, на сједници Предсједништва СДА

"Ја сам намјерно допустио да ово дуго траје, да људи у СДА добро размисле, јер се ја сам кандидовати нећу сигурно", рекао је Изетбеговић.







Изетбеговић је поручио да вјерује у побједу на изборима, али је истакао да предсједника Савеза за бољу будућност Фахрудина Радончића не треба потцјењивати.

"Радончић је способан човјек, не треба га потцјењивати", рекао је предсједник СДА за БХРТ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

