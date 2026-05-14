Бакир Изетбеговић потврдио: Бићу кандидат за Предсједништво БиХ

Предсједник Странке демократске акције Бакир Изетбеговић потврдио је да ће бити кандидат за Предсједништво БиХ, док се званична потврда очекује сутра, 15. маја, на сједници Предсједништва СДА
"Ја сам намјерно допустио да ово дуго траје, да људи у СДА добро размисле, јер се ја сам кандидовати нећу сигурно", рекао је Изетбеговић.
Изетбеговић је поручио да вјерује у побједу на изборима, али је истакао да предсједника Савеза за бољу будућност Фахрудина Радончића не треба потцјењивати.
"Радончић је способан човјек, не треба га потцјењивати", рекао је предсједник СДА за БХРТ.
