Именован нови главни тужилац у Брчком

Аутор:Огњен Матавуљ
Високи судски-тужилачки савјет БиХ именовао је Ћазима Серхатлића за главног тужиоца Тужилаштва Брчко дистрикта, а нове тужиоце добила су тужилаштва у Сарајеву, Добоју и Бијељини.
Серхатлић је дугогодишњи тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона у којем је био шеф Одјељења за општи криминал, а тузланском правосуђу ради од 2012. године.
На дводневној сједници у Требињу ВСТС именовао је и друге носиоце правосудних функција.
На нивоу Републике Српске за тужиоце ОЈТ Добој именовани су Бинамир Шакић и Алем Брадарић, док су на позиције тужилаца у ОЈТ Бијељина именовани Смиљана Ристић, Александар Млађеновић и Душица Радовановић Грубач.
У Федерацији БиХ нових седам тужилаца добило је Кантонално тужилаштво у Сарајево и на те позиције су именовани Дијана Крижанац-Брезар, Алмир Чанкушић, Емира Мухибић, Селма Богунић, Ахмер Шкријељ, Срђан Ћосовић и Едиб Сикира. Мирна Хабибија-Султанић именована је на позицију тужиоца Кантоналног тужилаштва Херцеговачко-неретванског кантона.
Славица Џаферовић и Лејла Куртановић именоване су на позиције судиница Врховног суда Федерације БиХ.
”При доношењу Одлуке о именовању, ВСТВ БиХ је узео у обзир критеријуме попут стручног знања, радног искуства и радних резултата; стручне способности засноване на досадашњим резултатима у каријери; способности да непристрано, савјесно, марљиво, одлучно и одговорно обавља дужности у оквиру функције за коју се пријављује; односа са радним колегама, понашања ван посла, професионалне непристраности и угледа те искуства на руководећим пословима”, саопштио је ВСТС.
При именовању, ВСТВ БиХ примјењује одговарајуће уставне одредбе којима се уређују једнака права и заступљеност конститутивних народа и осталих, те поштује равномјерну заступљеност полова.
