Дизел у ФБиХ скупљи за 50 одсто у односу на прошлу годину

13.05.2026 10:25

Возила на Нестро пумпи точе гориво.
Фото: АТВ

Просјечна малопродајна цијена дизела у Федерацији БиХ у априлу износила је 3,59 КМ по литру и виша је за 20,47 одсто у односу на претходни мјесец.

Просјечна цијена овог деривата у априлу била је виша за 53,42 одсто у односу на исти мјесец прошле године, саопштено је из Министарства трговине ФБиХ.

Просјечна малопродајна цијена премијум безоловног бензина "БМБ 95" у априлу је износила 2,88 КМ по литру и виша је за 15,66 одсто у односу на март, а за 21,52 одсто у односу на април прошле године.

Просјечна малопродајна цијена супер плус безоловног бензина "БМБ 98" износила је 2,78 КМ по литру и виша је за 7,34 одсто у односу на претходни мјесец, а за 5,30 одсто у односу на исти мјесец лани.

Највиша просјечна малопродајна цијена дизела евидентирана је у Посавском кантону и износи 3,67 КМ по литру, док је најнижа била у Босанско-подрињском и износила је 3,54 КМ по литру.

Највиша просјечна малопродајна цијена супер плус безоловног бензина евидентирана је у Зеничко-добојском кантону и износила је 2,87 КМ по литру, а најнижа у Босанско-подрињском и износила је 2,63 КМ по литру.

У априлу је највиша просјечна малопродајна цијена премијум безоловног бензина била у Посавском кантону и износила је три КМ по литру, док је најнижа евидентирана у Средњобосанском кантону и износила је 2,83 КМ по литру, преноси Срна.

