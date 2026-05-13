Љепоја, Гњатовић и Мастикоса спроведени у Републичко јавно тужилаштво

Аутор:Огњен Матавуљ
Шеф Ватрогасног друштва у Оштрој Луци Дејан Мастикоса, полицијски службеник Гојко Љепоја и Милан Гњатовић који су ухапшени у акцији "Ватрогасац" због сумње да су трговали оружјем, спроведени су у Републичко јавно тужилаштво Републике Српске.
Њих ће у законском року испитати предметни тужилац који ће одлучити о евентуалном приједлогу за притвор.
Мастикоса, Љепоја и Гњатовић осумњичени су за кривична дјела удруживање ради вршења кривичних дјела и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.
У претресима станова и возила које користе осумњичени, пронађена је већа количина ватреног оружја, експлозивних средстава, ракетних бацача и муниције.
Акција ”Ватрогасац”: Ухапшени полицајац и ватрогасац, заплијењена већа количина оружја!
”Током вишемјесечне истраге Управе криминалистичке полиције, утврђено је да Г.Љ., иначе полицијски службеник, учествује у нелегалној продаји забрањеног ватреног оружја са Д.М. и М.Г. Против Г.Љ. биће спроведен дисциплински поступак и исти је суспендован”, саопштио је раније МУП РС.
