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У Пекингу промовисане могућности за улагање у БиХ

Аутор:

АТВ
03.06.2026 10:55

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Пекинг форум БиХ
Фото: Ustupljena fotografija

У Пекингу су 30. и 31. маја 2026. године одржана два значајна привредна форума на којима су представљени инвестициони потенцијали БиХ, као и кључни сектори погодни за улагање кинеских компанија.

Догађаји су били посвећени промоцији могућности за међународно ширење пословања кинеских предузећа и јачању економске сарадње са партнерима широм свијета.

Форуме је организовала Економска федерација кинеских комерцијалних акционарских предузећа, а окупили су око 400 учесника, укључујући представнике дипломатских мисија, пословне заједнице и бројних кинеских компанија заинтересованих за инвестиције и наступ на страним тржиштима.

У оквиру програма, БиХ представљена је као атрактивна инвестициона дестинација са повољним условима за дугорочна улагања. Посебан акценат стављен је на стратешки географски положај земље, конкурентно пословно окружење, развијене енергетске и индустријске капацитете, повољан порески систем, као и значајне потенцијале у области научно-истраживачког и технолошког развоја. Поред привредних и инвестиционих потенцијала, представљени су и туристички и културни ресурси БиХ, који додатно доприносе препознатљивости и атрактивности земље на међународном плану.

Пекинг форум БиХ
Пекинг форум БиХ

Амбасадор БиХ у Кини, Синиша Берјан, обратио се учесницима путем видео-презентације као један од уводних говорника на оба догађаја. Том приликом представио је кључне предности улагања у БиХ, нагласивши механизме заштите страних инвестиција, погодности пословања у слободним зонама, као и бројне могућности за развој заједничких пројеката са кинеским партнерима.

Одржани форуми омогућили су непосредну комуникацију представника кинеских компанија и Амбасаде БиХ у Кини, пружајући детаљан увид у инвестиционо окружење и моделе будуће привредне сарадње. Као конкретан резултат ових активности, договорена је посјета делегације кинеских привредника БиХ у наредним мјесецима, с циљем упознавања са пословним могућностима и успостављања нових партнерстава.

Учешће БиХ на овим форумима представља важан корак у даљем јачању економских односа са Кином и промоцији инвестиционих потенцијала наше земље на једном од најзначајнијих свјетских тржишта.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пекинг

Форум

Босна и Херцеговина

Кина

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