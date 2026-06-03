"Економски форум отвара велике могућности пословне сарадње"

Аутор:АТВ
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Присуство представника Републике Српске на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу веома је значајно јер је ријеч о скупу који учесницима подиже репутацију и нуди велике могућност за пословну сарадњу и повезивање, изјавио је Срни економиста Александар Љубоја.
"На форуму нема званичника западних земаља, али су ту њихови представници или они који у некој форми прате активности, а заинтересовани су за сарадњу са Русијом", нагласио је Љубоја.
Он је додао да форуму годинама присуствују и представници хрватске, словеначке, македонске привреде, који скуп у Санкт Петербургу прате "испод радара".
"Русија привлачи велики број пословних људи. Када је ријеч о Блиском и Далеком истоку, самиту присуствују најзначајнији политичари и привредници тих подручја и све већи број афричких земаља, чији потенцијал тек треба да се покаже", рекао је Љубоја.
Љубоја је навео да је прије неколико година учествовао на овом форуму и то у периоду када су уведене санкције Русији.
"Направљен је сајам на којем су страни производи замијењени домаћим, повезане су домаће компаније које производе са онима које траже робу", рекао је Љубоја и додао да се у Санкт Петербургу тада генерално говорило о геополитичким, геостратешким и економским питањима.
Делегација Републике Српске присуствоваће Међународном економском форуму у Санкт Петербургу који почиње данас, а тема овогодишњег форума је "Прагматичан дијалог: пут ка стабилној будућности".
Делегацију Републике Српске чине предсједник СНСД-а Милорад Додик, министар привреде и предузетништва Републике Српске Раденко Бубић и замјеник министра за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске Немања Ковачевић
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