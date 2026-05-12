Logo
Large banner

Насиље у породици: Тукао супругу па је избо ножем пред дјецом

Аутор:

АТВ
12.05.2026 22:54

Коментари:

0
Насиље у породици: Тукао супругу па је избо ножем пред дјецом

Општински суд у Ливну потврдио је оптужницу Кантоналног тужилаштва у Ливну против 47-годишњег Ђ. Ш. из Томиславграда, због кривичног дјела насиља у породици.

Оптуженог се терети да је 2. фебруара ове године у породичној кући у Томиславграду угрозио мир, тјелесни и психички интегритет своје супруге В. Ш. те њихове троје малољетне дјеце.

Тукао је па избо ножем

Према наводима оптужнице, након краће препирке око школских обавеза дјеце, оптужени је супругу најприје вербално напао, а потом је ударио руком, након чега је узео нож и нанио јој убодне ране у предјелу десне наткољенице.

Оштећена је притом задобила лаке тјелесне повреде, док је догађај код дјеце изазвао страх, забринутост и узнемиреност.

Одређен му притвор

Из Општинског суда у Ливну наводе како је оптуженом Ђ. Ш. раније, 5. фебруара ове године, била одређена мјера притвора у трајању од мјесец дана, која је накнадно продужена за још два мјесеца. Притвор је укинут рјешењем суда 21. априла.

Судија за претходно саслушање Општинског суда у Ливну заказао је рочиште за изјашњење о кривици за 15. јуни ове године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ливно

насиље у породици

повријеђена жена

Туча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Припадник државне полиције се сагиње да подигне пиштољ на Меморијал Драјву у Кембриџу, Масачусетс, у понедјељак, 11. маја 2026.

Свијет

Младожења убио кума и најбољег пријатеља

1 ч

0
Познат идентитет страдалог радника у БиХ: Иза њега остала трудна супруга и 2-годишње дијете

Хроника

Познат идентитет страдалог радника у БиХ: Иза њега остала трудна супруга и 2-годишње дијете

2 ч

0
Трагедија код Мркоњић Града: Познат идентитет возача аутобуса који је погинуо у тешкој несрећи

Хроника

Трагедија код Мркоњић Града: Познат идентитет возача аутобуса који је погинуо у тешкој несрећи

2 ч

0
Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

Наука и технологија

Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

2 ч

0

Више из рубрике

Познат идентитет страдалог радника у БиХ: Иза њега остала трудна супруга и 2-годишње дијете

Хроника

Познат идентитет страдалог радника у БиХ: Иза њега остала трудна супруга и 2-годишње дијете

2 ч

0
Трагедија код Мркоњић Града: Познат идентитет возача аутобуса који је погинуо у тешкој несрећи

Хроника

Трагедија код Мркоњић Града: Познат идентитет возача аутобуса који је погинуо у тешкој несрећи

2 ч

0
Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

Хроника

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

4 ч

0
Полицијско ауто

Хроника

Трагедија на градилишту аутопута код Зенице: Камионџија прегазио младог радника

6 ч

0

  • Најновије

23

01

У Хрватску стиже 436.000 евра! Уплата на листићу била 2 евра

22

54

Насиље у породици: Тукао супругу па је избо ножем пред дјецом

22

44

Младожења убио кума и најбољег пријатеља

22

31

Пет услова Техерана за наставак преговора са САД-ом

22

21

Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner