Насиље у породици: Тукао супругу па је избо ножем пред дјецом

Општински суд у Ливну потврдио је оптужницу Кантоналног тужилаштва у Ливну против 47-годишњег Ђ. Ш. из Томиславграда, због кривичног дјела насиља у породици.
Оптуженог се терети да је 2. фебруара ове године у породичној кући у Томиславграду угрозио мир, тјелесни и психички интегритет своје супруге В. Ш. те њихове троје малољетне дјеце.
Према наводима оптужнице, након краће препирке око школских обавеза дјеце, оптужени је супругу најприје вербално напао, а потом је ударио руком, након чега је узео нож и нанио јој убодне ране у предјелу десне наткољенице.
Оштећена је притом задобила лаке тјелесне повреде, док је догађај код дјеце изазвао страх, забринутост и узнемиреност.
Из Општинског суда у Ливну наводе како је оптуженом Ђ. Ш. раније, 5. фебруара ове године, била одређена мјера притвора у трајању од мјесец дана, која је накнадно продужена за још два мјесеца. Притвор је укинут рјешењем суда 21. априла.
Судија за претходно саслушање Општинског суда у Ливну заказао је рочиште за изјашњење о кривици за 15. јуни ове године.
